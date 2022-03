El título de esta columna es el de un programa cómico-satírico de la televisión ucraniana, que catapultó al poder a Volodimir Zelenski actual presidente de Ucrania; nacido en 1978, después de estudiar derecho, se convirtió en actor, presentador de programas de televisión, guionista y productor. Su fama comenzó en el 2006 cuando participó en la versión ucraniana de Bailando con las Estrellas. (Cualquier semejanza con Adrián Uribe, es mera coincidencia).

Recibió el Premio Nacional de Televisión de Ucrania en los años 2010 y 2013. Luego se convirtió en productor de sus propios programas. (Cualquier parecido con Eugenio Derbez, es casualidad).

En el año del 2015 fue contratado por el canal de televisión más visto en Ucrania, el Canal 1+1. (Cualquier similitud con el Canal de las Estrellas, es accidental). En éste canal produjo y actúo en la aludida emisión, donde hacía una sátira de la vida política del país. (Cualquier afinidad con El Privilegio de Mandar, es imprevista).

En el precitado programa, Zelenski, interpretó a un profesor de historia llamado Vasilyy Petrovich Holoborodko, quien disgustado por la corrupción de los políticos ucranianos hace campaña en las redes sociales, realiza una colecta para una campaña de financiación colectiva y llega —inesperadamente— a ser presidente del país. En la segunda temporada del programa (2016), Volodimir parodió al presidente ucraniano Petro Poroshenko, y suscitó un escándalo al comparar a Ucrania con una actriz de película porno alemana, “lista para aceptar cualquier número en cualquier página” —le pido al lector que imagine lo que esto significa—. El periodista Vitally Portnykov escribió que el humor del cómico era “inferior, de mal gusto, burgués y limitado”. (Cualquier paridad con Álvaro Cueva es pura especulación del que escribe).

Las dos temporadas televisivas de Servidor del Pueblo, fueron tan exitosas y populares que el mismo Zelenski produjo, a finales del 2016, una versión cinematográfica del programa lo que significó la culminación de su carrera actoral. (Cualquier analogía con El Chanfle son ganas de joder).

En el año 2017 se habló de la posibilidad de que Zelenski fuera candidato a la presidencia de Ucrania. En vías de mientras se registró el nombre del programa (Servidor del Pueblo) como partido político. Para finales del 2018, según las encuestas, la popularidad y aceptación del actor eran más altas que las de otros personajes políticos incluyendo al presidente en funciones.

En la víspera del Año Nuevo del 2019, a través del Canal 1+1, el comediante anunció su candidatura a la presidencia. El hecho de que el candidato tuviera un contrato con la televisora hasta el año 2022, provocó la sospecha de que detrás de su candidatura estuviera el magnate Ihor Kolomojsky, propietario del 51% de la empresa dueña del canal. (Cualquier paralelismo con Emilio Azcárraga Jean es cuestión de porcentajes de participación). Al referirse a éste tema, Volodimir, aclaró: “Soy una persona totalmente independiente. No quiero ofender a nadie, pero el que me controlará aun no ha nacido”.

Y así, en una historia que podría titularse: “De la Televisión al Palacio Mariyinsky”, con el 73% de los votos en la segunda vuelta electoral, Volodimir Zelenski, se convirtió, el 20 de mayo del 2019, en el sexto presidente de Ucrania desde que el país se volvió independiente, en 1991, luego de extinguirse la Unión Soviética.

Hoy al frente de la población ucraniana, Volodimir se enfrenta al oso ruso en una desigual guerra que tiene al resto del mundo azorado y a la expectativa.

Nota del redactor: La información con la que se elaboró esta columna fue extraída de Wikipedia, cosa no tan fácil si se considera la transcripción de los nombres ucranianos.

Punto final

“La guerra es un lugar donde jóvenes que no se conocen y no se odian se matan entre sí, por la decisión de viejos que se conocen y se odian, pero no se matan”. Erich Hartmann (1922-1993) Aviador alemán.