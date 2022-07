La necesidad de repensar el servicio social médico es un tema que se ha puesto sobre la mesa varias veces en los últimos 15 años, pero sin mayor explicación se queda inamovible.

Una fuerte razón para que las cosas permanezcan sin cambios es que se trata de un asunto de dinero. Se tendrían que invertir muchos recursos si no fuera obligatorio el servicio social de los pasantes de medicina.

Y la resistencia al cambio no es sólo del gobierno federal, sino sobretodo de los gobiernos estatales -que son los que asignan las plazas- para quienes es conveniente mantener esa mano de obra profesional barata en los centros de salud o de lo contrario tendrían un boquete presupuestal.

Así nos lo hace ver el presidente de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina (AMFEM), el doctor Jorge Valdez, quien considera que es tal la maraña legal sobre la que hoy opera el servicio social no sólo de los médicos, sino también de odontólogos y enfermeras, que habría que reacomodar la estructura desde el principio. Pero lo más conveniente para la autoridad -como lo hizo ver el secretario Jorge Alcocer- es de mejor no hacer ruido y que las cosas permanezcan como están.

Ahora que el tema volvió a salir a la discusión pública tras el asesinato del joven pasante de medicina Eric David Andrade Ramírez en Pueblo Nuevo, Durango, querrán seguramente dejarlo pasar sin mayores cambios.

Pero sin duda es necesario hacer ajustes, valorar y compensar mejor ese valioso servicio que dan miles de jóvenes estudiantes al sistema de salud en todo el país.

Es injusto que a un pasante de medicina no se le dé siquiera los 3,000 pesos de una de las becas de Jóvenes Construyendo el Futuro. Los pasantes de servicio social reciben 2,000 pesos mensuales que evidentemente no les alcanza para vivir, y la mayoría de las veces aguantan su año de servicio porque son apoyados por sus familias o reciben apoyo de las comunidades.

Hay gobernadores que aceptan dar una compensación económica adicional a los de servicio social de su estado, y esa podría ser una excelente opción: que la Secretaría de Salud federal diera incentivos a los estados para mejorar el ingreso de sus pasantes de servicio social.

También es injusto que haya un trato diferencial para médicos, odontólogos y enfermeras al obligarles a prestar -y necesariamente el último año- el doble de servicio social que al resto de las carreras profesionales. Porque el argumento de que es una parte importante de su enseñanza académica ya va quedando claro que no lo es tanto. Para el presidente de AMFEM, en términos académicos no hay necesidad de que los pasantes tengan que estar un año entero prestando servicio en una comunidad, máxime si no es en las condiciones adecuadas mínimas ni de seguridad, pues las destrezas y competencias para la atención primaria las pueden obtener durante el desarrollo curricular de la carrera, que de por sí es muy larga -5 ó 6 años dependiendo de la escuela. Todas las demás carreras prestan 480 horas de servicio social durante la carrera.

En el mismo tenor está el argumento de la escasez de médicos. Este no es válido ni para el servicio social ni para la contratación de los médicos cubanos. En el país hay 150 escuelas de medicina produciendo una matrícula aproximada de 18,000 médicos egresados cada año, lo cual es indicio de que México está generando un número suficiente de estos profesionales de modo que más adelante ya no estaremos tan lejos de la media de la OCDE de 3.4 médicos por cada mil habitantes. Actualmente ese indicador México lo tiene entre 2.4 y 2.6. De hecho, nos dice el doctor Valdez, que a nivel Latinoamérica estamos en los niveles altos, sobre todo en estándares de calidad.

Por qué no mejor médicos chilenos

De hecho, 6 de las principales escuelas de medicina de México -UNAM, UAM, La Universidad de San Luis, la de Guadalajara, la de Nuevo León y el Tecnológico de Monterrey- están en los rankings internacionales más reconocidos como el QS World University Rankings y el Medicine Times Higher Education World University. Ninguna escuela cubana de medicina está en dichos rankings. Por eso, el doctor Valdez dice que en todo caso, si vamos a traer médicos extranjeros y queremos ser solidarios con la región, habría que pensar en los chilenos, mucho mejor posicionados que los cubanos, o en los colombianos, brasileños, argentinos o costarricenses, sólo por mencionar algunos.

Pero pues ya sabemos que traer a médicos cubanos es ante todo un proyecto ideológico de apoyo al gobierno socialista de Cuba, cuyo principal ingreso de divisas está en esa lucrativa empresa de exportar a sus médicos quienes reciben un ínfimo pago.

Y nada de la vacuna antiviruela

No es raro que ayer el subsecretario López-Gatell haya ignorado por completo el punto de la vacuna contra la viruela. Evidenció que por lo pronto no están considerando adquirirla. Ya veremos si se sostienen ante la presión que empiecen a ejercer los grupos de activistas LGBT y demás que sí conocen sus derechos y saben exigir.

Lo lamentable será -como siempre- que más tarde, por no haber planeado y programado a tiempo, tengan que adquirirla a precio más alto, lo cual va contra el Erario y quienes pagamos impuestos.

