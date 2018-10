Al clausurar los llamados foros de pacificación, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dijo no apostar a la guerra, “que no haya masacres” y garantizó la paz sin el uso extremo de la fuerza.

Respetable convicción ideológica, pero también una prematura renuncia a utilizar a plenitud las facultades presidenciales, pues hizo el compromiso de no ordenar nunca la represión.

Riesgoso, pues desde Palacio Nacional puede responder por el grado de violencia que usa el Estado, pero ¿cómo responder a los embates de las bandas criminales sin principios, sin convicciones ni escrúpulos?

Morena, ¿coinciden las agendas?

Es cierto que no han terminado los reacomodos de las aplastantes mayorías de Morena en las dos cámaras del Congreso, pero poco a poco empieza a vislumbrarse una realidad que debiera preocupar al movimiento de la “cuarta transformación”.

Algunas de las iniciativas presentadas por los senadores Ricardo Monreal y Martí Batres, los diputados Mario Delgado y Porfirio Muñoz Ledo se ajustan a los objetivos del gobierno que tomará posesión el 1 de diciembre.

Sin embargo, hay algunas iniciativas controvertidas que podrían responder a las agendas ideológicas de los líderes morenistas, que podrían crear turbulencias innecesarias e inoportunas al inminente gobierno lopezobradorista.

Odebrecht lo intentó de nuevo

Es un hecho que los detractores del gobierno peñista se han negado a reconocer que la empresa Odebrecht, en consonancia con el gobierno brasileño, ya intentó varias veces negociar la entrega de información a la PGR, a cambio de la garantía de que no se procese a ningún funcionario de la empresa y se le respeten los contratos que tenía con empresas del gobierno mexicano.

El gobierno de México se negó porque, aunque tantos exigían conocer los documentos que aseguran probarían la complicidad de funcionarios mexicanos con la red latinoamericana de corrupción creada por la empresa brasileña, no aceptó el argumento de que otras naciones sí lo habían aceptado y habían procesado a altos mandos de sus gobiernos.

Se reveló que hace poco lo intentaron de nuevo. Dicen disponer de pruebas de la complicidad de mexicanos, pero insisten en la inmunidad para los funcionarios brasileños y participación en la industria petrolera mexicana. Oootra vez el gobierno mexicano rechazó la propuesta brasileña, pues sería auspiciar la impunidad, algo que un gobierno que ya se va, no necesita.

NOTAS EN REMOLINO

Quizá el designado secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, deba explicar cuáles serían las nuevas normativas para drogas y armas... En vísperas de la “consulta” sobre el aeropuerto de la Ciudad de México, el designado secretario de Comunicaciones, Javier Jiménez Espriú, anuncia que un estudio francés dice que sí pueden operar simultáneamente el aeropuerto de Santa Lucía y el actual... Por cierto, algunos no terminan de entender que la “consulta” es un ejercicio político de Morena y no hay razón para satisfacer requisitos constitucionales y legales. No pueden pedirle que sea lo que no es... Interesantes y dignas de investigarse las escenas de los hombres armados que, en territorio guatemalteco, repartieron dinero a la caravana de migrantes que se internó en México... ¡Qué pena con los senadores Monreal y Batres! Tuvo que explicarles el guerrerense Félix Salgado Macedonio que la Cámara Alta no tiene facultades constitucionales para iniciar leyes en materia fiscal... Estaban encantadas las comunidades agrarias de Tepoztlán porque un fallo de la Suprema Corte dictaminó que se les deben restituir las tierras que se les entregaron en 1929 por decreto presidencial, cuando se enteraron que el mismo fallo les obliga a que utilicen esas tierras para fines agrícolas y forestales...