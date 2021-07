Lleva México casi 21 años sin una política de Estado de seguridad, hemos visto marchas, contramarchas, zigzagueos, causa y origen del actual deterioro que ya amenaza la estabilidad social y política.

La responsabilidad es presidencial, desde Zedillo hasta el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues todos han querido imponer su personal idea de seguridad y cancelado cualquier posibilidad de continuidad.

Culpables son todos, hasta el presidente López Obrador y todos los partidos, por no acordar una política de seguridad que no dependa de los cambios de gobierno y privilegie el bien de la República, por no acordar una auténtica política de Estado.

¿Se agota el tiempo de México con EU?

En estos días que estará en Washington la titular de Economía Tatiana Clouthier quizá podrá pulsar el giro de la Casa Blanca y confirmará así las advertencias del embajador Esteban Moctezuma.

El presidente Joseph Biden tendrá que oír a los legisladores que reclaman la política energética de México y a los que exigen más dureza con las reglas en la industria automotriz.

También allá hacen política electoral y por supuesto que México debe negociar con firmeza, sí, pero pragmáticamente, sin estériles zarandajas ni estribillos setenteros, antes que se acabe la tregua que nos dio la consolidación de Biden.

¿Mensaje la muerte del dirigente pesquero?

En Sinaloa han asesinado al dirigente de la Confederación Nacional de la Industria Pesquera en aquella entidad, Jaime Osuna Magaña, secuestrado en Mazatlán días antes. No es un crimen más.

Hace varios días que un diario nacional publicó un reportaje que aseguraba que grupos del crimen organizado intentaban controlar cooperativas pesqueras.

El asesinato podría ser la trágica confirmación de lo publicado y un ominoso mensaje de quienes aprovechan la política de dejar hacer y dejar pasar y prueba la creciente vulnerabilidad de sectores de la economía.

Notas en remolino

El respaldo de la Iglesia a las autodefensas michoacanas choca con el mensaje presidencial. Ojalá y que al cotejar el anuncio del subsecretario de gobernación Alejandro Encinas del apoyo institucional a las comunidades de la entidad el clero cambie de opinión… Por supuesto que indigna el espionaje, pero muchos tememos que la investigación sobre el caso Pegasus tiene más carga de política electoral que de afanes de justicia… Como sea, debe reconocerse que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera Santiago Nieto ha madurado. Le preguntaron sobre aspiraciones presidenciales. Dijo: “zapatero a tus zapatos”… Algo que tendrán que explicar el doctor Jorge Alcocer, titular de la SSA y el titular del Insabi Juan Antonio Ferrer es si el gasto anunciado en la compra de medicamentos incluyó el costo de la distribución… Más que merecido el premio periodístico Mary Moors Cabot otorgado a Adela Navarro, directora general de la revista bajacaliforniana Zeta que fundara don Jesús Blanco Ornelas… ¿Cuánto costará a la industria de exportación del Bajío el bloqueo de la vía del ferrocarril que sale de Manzanillo?...