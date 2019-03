La temporada de reportes corporativos llegó a su fin. Vale la pena echar un vistazo a los resultados de las empresas del sector de telecomunicaciones, el cual consideramos con perspectivas muy interesantes hacia el futuro

El primer reporte que analizaremos será el de América Móvil, el gigante de la industria. Esta empresa que tiene operaciones en prácticamente todo el continente americano sumó en el último trimestre de 2018 1.5 millones de usuarios en el segmento de postpago, de los cuales 1.2 millones provinieron de Brasil.

En el segmento fijo, el principal motor de crecimiento fueron los servicios de banda ancha. Se adicionaron 590 mil nuevos accesos, lo que representó un incremento de cerca de 6 por ciento.

Los ingresos de este segmento crecieron 9.5% a/a, mientras que los de postpago móvil subieron 7.9% a/a. No obstante, los ingresos consolidados se mantuvieron prácticamente sin cambio, en parte debido a promociones agresivas hacia final del año.

El EBITDA también se mantuvo muy cerca de los niveles reportados en el cuarto trimestre de 2017. Si consideramos tipos de cambio constantes, el EBITDA hubiera subido aproximadamente 7%, aunque cabe señalar que este monto incluye ciertas provisiones liberadas en Brasil, lo cual representa un ingreso no recurrente.

Axtel es una empresa que vendió la mayor parte de su negocio de fibra para el mercado masivo a Televisa en el último trimestre de 2018, con el fin de enfocarse en los negocios empresarial y de gobierno.

Esto se definió como objetivo desde que se concretó la fusión entre Alestra y Axtel. Los ingresos del segmento empresarial crecieron 4%, impulsados por los aumentos en redes administradas y tecnologías de la información.

En contraste, los ingresos de la división de gobierno cayeron -24% en el comparativo anual debido a caídas en todos los rubros de telecomunicaciones (voz, datos y redes administradas).

Si bien los ingresos recurrentes incrementaron 25%, los no recurrentes bajaron 84%. El flujo operativo disminuyó 6%. No obstante, este resultado incluye la venta de torres a American Tower Corporation, así como gastos relacionados a la fusión. Si no consideráramos esos montos, el cambio hubiera sido positivo en 5 por ciento.

Respecto a Megacable, se reportó incrementos sólidos en volúmenes. Las Unidades Generadoras de Ingresos (UGI’s), crecieron 12%. Los segmentos de internet y telefonía crecieron 12% y 24% respectivamente, al tiempo que el de video aumentó 5 por ciento.

El ingreso promedio por suscriptor único creció 4% y alcanzó el nivel de 386.2 pesos, la cifra más alta para la compañía. De esta manera, los ingresos avanzaron 13 por ciento. No obstante, la compañía sufrió una contingencia durante el último trimestre de 2018, ya que fueron víctimas de un ciber-ataque.

Si bien esto no afecto la prestación de servicios, si tuvo efectos en los procesos de cobranza y además causó que la compañía incurriera en costos y gastos adicionales. Por tal motivo, el EBITDA incrementó moderadamente en 6 por ciento.

Ahora bien, cabe preguntarse hacia dónde avanzan estas compañías. Consideramos que, en el mediano plazo, tendremos noticias interesantes relacionadas con el sector. Por una parte, América Móvil deberá cumplir con sus compromisos de desinversión al tiempo que buscará entrar al mercado de televisión de paga en México.

Además, Megacable empezará a ofrecer servicios de telefonía móvil en siete ciudades del país, convirtiéndose en el primer operador en ofertar paquetes de cuádruple play.

Por otra parte, al ser éste un sector ligado a la tecnología, las empresas que lo conformar deberán ser eficientes al integrar los avances tecnológicos a sus servicios. Recordemos que la tecnología 5G está a la vuelta de la esquina.

Este nuevo protocolo permitirá tener conexiones a internet entre 10 y 20 veces más veloces a las que conseguíamos con la generación anterior.

Además, la conectividad se expandirá fuera de los dispositivos móviles hacia los autos o electrodomésticos (el famoso “Internet de la Cosas” será una realidad). Sin embargo, para que esto funcione las compañías deberán continuar desplegando infraestructura, ampliando las redes de fibra óptica y colocando más receptores y transmisores.

El mercado evolucionará rápidamente y dará lugar a nuevas dinámicas. Las compañías del sector no podrán quedarse atrás.

*Manuel González es, analista senior de Signum Research.