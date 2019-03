El lunes cerca de la media noche y tras cuatro horas de deliberación el pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) aprobó la compra de 21st Century Fox (Fox) por parte de The Walt Disney Company (Disney). Como consecuencia, a primera hora del martes, tanto Disney como Fox anunciaron a los mercados de valores que adelantarían la fecha de cierre de la operación por 71,300 millones de dólares para el 20 de marzo del 2019, al haber obtenido la autorización de los reguladores en México. Este hecho pone de manifiesto la importancia del mercado mexicano en el contexto global. De las autorizaciones importantes pendientes sólo faltaba la de México para poder cerrar la operación. De no haberse obtenido, la transacción global habría de replantearse. Este hecho es relevante para aquellos que creen que México está inerme ante las decisiones de las grandes transnacionales. Nada más falso. Somos ya un mercado importante y si no hacemos algo muy mal nuestro potencial de crecimiento es impresionante.

Aunque la resolución final del IFT se hará pública una vez que las partes hayan sido formalmente notificadas, ha trascendido que la concentración entre Disney y Fox quedó condicionada a la venta, en un plazo de seis meses, de los canales deportivos de Fox. Se espera que esta condición sea similar a la impuesta por el regulador brasileño Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE). La condición impuesta por el CADE no fue una simple e ingenua obligación de venta de una empresa —a la que se le podría despojar de todos los activos verdaderamente valiosos— sino que fue más allá e incluye la enajenación de todos los derechos de transmisión sobre eventos deportivos en su territorio, todos los contratos con operadores de televisión de paga, equipos de transmisión de señales y hasta empleados clave, como pueden ser locutores y comentaristas deportivos. Esperemos que la resolución del IFT sea, por lo menos, en términos similares a los aprobados en Brasil. Además de Brasil y México, la operación también fue condicionada en Estados Unidos, Europa y China.

Para México, la parte más relevante de la concentración es la relacionada con las exclusividades sobre equipos, torneos y partidos de futbol. Incluso el presidente López Obrador ha manifestado en un par de ocasiones su preocupación al respecto. Habrá que ver cómo atendió el IFT este problema y la solución que encontró. Estaremos pendientes.

De acuerdo con la notificación hecha por Disney y Fox a los mercados, los accionistas de Fox tendrán hasta mañana jueves a las 5:00 de la tarde, hora de Nueva York, para elegir entre un pago en efectivo o en acciones de Disney. El canje de acciones se realizará a las 12:02 de la mañana del 20 de marzo del 2019. Adicionalmente, el 19 de marzo se creará la entidad legal que habrá de agrupar los diferentes activos de Fox que Disney no estará comprando. Aún no existe información suficiente para saber si los canales de Fox Sports en México y Brasil serán adjudicados o no a esta nueva empresa, que se llamará Fox Corporation.

Con todo y las condiciones impuestas por los reguladores de distintos países, la nueva Disney, producto de la concentración con Fox, será la más grande entre las más grandes empresas de medios. Incluirá los estudios de cine y televisión de Fox, sus canales de televisión restringida como National Geographic y FX, Marvel Studios, Lucasfilm (Star Wars), Pixar, Disney Animation Studios, ESPN y mucho más. Aún no queda claro cuál será la posición de esta megaempresa de contenidos muy valiosos para las audiencias respecto de las plataformas de distribución. Por lo pronto, sabemos que Disney ha invertido alrededor de 2,000 millones de dólares para sacar su plataforma de distribución de contenidos por streaming, algo que Fox ya ha hecho, aunque sin mucho éxito. No basta con tener contenidos buenos y apetecidos por las audiencias, se requiere también de una plataforma ágil e interactiva que con base en las preferencias del usuario sea capaz de ofrecerle los contenidos que coinciden con su perfil de manera que no pase mucho tiempo navegando en busca de algo que le interese. Es quizá en este tema en el que Netflix lleva la ventaja.