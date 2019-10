Haya sido forzada o no, la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora abre para el Presidente López Obrador la oportunidad de contar a alguien de sus simpatías en la Suprema Corte de la Nación, serían ya cuatro de once ministros.

Nada extrañan las propuestas de quienes creen que el Poder Judicial debe ser esterilizado, asépticamente apartidista, casi sin vida social, por aquello de las relaciones incómodas. Es simplemente un ejercicio de hipocresía.

Es parte del ejercicio por someter a la Corte. No importan filias de los nuevos y viejos miembros del pleno. Importa su integridad y la honradez intelectual suficiente para cumplir su juramento constitucional. Eso bastará para defender la separación de Poderes.

¿Quién controla el gasto en escuelas?

En la gira presidencial del fin de semana se anunció que se pondrá en marcha el programa que distribuirán directamente a las sociedades de padres y madres de cada plantel de la República los 20 mil millones de pesos, presupuestados para mantenimiento y reparación de las escuelas públicas.

Es un loable ejercicio de confianza el que emprenderá el inquilino de Palacio Nacional, porque en cada plantel las madres y padres de familia con los maestros deberán evitar hacerse pedazos por el control de los recursos.

Aunque consiguieran superar las debilidades de la condición humana, lo que no informan, ni el Ejecutivo Federal ni la SEP, es quién va a revisar las cuentas de más de 170 mil planteles. Vaya a salir más caro el caldo que las albóndigas.

Discreta revisión de guerra antidrogas

Poca difusión recibió la visita de una delegación de funcionarios del gobierno de Estados Unidos e importantes legisladores que, reunidos con funcionarios del gobierno mexicano, con la mediación de Relaciones Exteriores, revisaron el tema de la lucha contra las drogas.

La delegación la encabezó Kirsten D. Madison, subsecretario de Estado para asuntos internacionales de combate al narcotráfico, y se entrevistaron con varios funcionarios, en visitas que previamente se coordinaron con el embajador Christopher Landau.

Salvo las cajoneras generalidades, no se ha revelado el objetivo de la visita ni los temas que se trataron, sin embargo, uno podría especular que, al tema migratorio, Washington se dispone a sumarle los escabrosos problemas de narcotráfico. Éramos muchos...

NOTAS EN REMOLINO

Uno se sorprende al escuchar al Auditor Superior de la Federación que revela que muchas irregularidades se le reportaron al gobierno federal. Y luego surge dos preguntas: ¿Acaso la Auditoría Superior de la Federación no es el brazo revisor de la Cámara de Diputados? ¿Los diputados no hicieron nada?... La clara advertencia del titular de la SHCP Arturo Herrera, más gravámenes que ya quiere impone la Comisión de Presupuesto que encabeza Alfonso Ramírez Cuéllar, permiten deducir que, oootra vez, el peso de cualquier reforma fiscal recaerá sobre las clases medias... Durante el pasado fin de semana el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el SNTE, mostró el músculo al llenar sobradamente el Zócalo de CDMX. Capar que como ya se ha dicho, de la lopezobradorista reforma educativa el ganador fue el SNTE... El pasado julio, en una mañanera, el SAE entregó dos cheques por 21 millones cada uno a dos municipios guerrerenses. Estamos en octubre y los alcaldes de esos municipios lo único que tienen fue la fotocopia en cartón de los cheques. El SAE está jineteando el dinero. Eso, por lo visto, no ha cambiado... Cinismo de René Bejarano, dijo que él sí fue víctima de un complot, como si no hubiéramos visto cómo hasta las ligas se embolsaba del dinero que le entregó Carlos Ahumada...