Terrafina, un fideicomiso de inversión en bienes raíces especializado en propiedades industriales, anunció la publicación de su primer reporte de evaluación de factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG), realizado por Standard & Poor's Global Ratings, el cual mide cómo estos factores podrían afectar a sus grupos de interés y potencialmente conducir a un impacto financiero material en la compañía.

La empresa recibió una puntuación global de 65 puntos, por encima del puntaje promedio de Latinoamérica (53 puntos) y en línea con la puntuación promedio de la región para el sector inmobiliario.

La calificación final incluye una prima de dos puntos concedida por la preparación adecuada del equipo directivo y el comité técnico de Terrafina.

También Fibra Uno, el mayor fideicomiso de inversión en bienes raíces listado en el mercado bursátil mexicano, anunció la actualización de su estrategia ASG hacia 2030, después de conseguir y superar los objetivos de reducción de intensidad de energía, agua y emisiones que se propuso para ese año.

Elon Musk, dueño el fabricante de autos eléctricos Tesla, obtuvo acceso a los datos de Twitter que solicitó para concretar la adquisición de la red social por 44,000 millones de dólares, pero los científicos y especialistas de datos dudan que la información proporcione las respuestas concluyentes que busca sobre la cantidad de cuentas falsas en la plataforma.

Después de algunas discusiones legales entre las dos partes, en las últimas semanas Twitter proporcionó a Musk datos históricos de tuits y acceso a su llamada "manguera contra incendios". Esa "manguera contra incendios" muestra la avalancha completa de todos los tuits (las personas publican cientos de millones de veces al día en la plataforma, de acuerdo con la compañía), casi en tiempo real. El acceso de Musk a esos datos podría allanar el camino para completar la compra.

El empresario dijo que el acuerdo no procedería a menos que pudiera ver esa información para evaluar las estimaciones de la compañía sobre cuántos de sus usuarios son spam o cuentas falsas. No obstante, la naturaleza de los datos dificulta que Musk o cualquier otra persona encuentre evidencia clara en un período corto, que demuestre si las afirmaciones de Twitter son precisas o no.

Financiera Independencia, una compañía especializada en microcréditos, comenzó a operar en Texas, a través de una de sus subsidiarias que colocó su primer financiamiento.

La semana pasada la subsidiaria Apoyo Financiero (AFI) recibió una licencia por parte de Office of Consumer Credit Commissioner para operar como prestamista de consumo regulado (regulated lender).

Con esta autorización, Apoyo Financiero podrá otorgar créditos hasta por 20,000 dólares en el estado de Texas.

Vestua, una startup de origen chileno enfocada en la compra y venta de ropa de segunda mano a través de Internet, llegará a México para impulsar la moda circular en el país.

La compañía ofrece más de 100,000 prendas para mujeres en su plataforma de venta en línea, desde blusas, vestidos y calzado hasta bolsas y accesorios de distintas marcas y a módicos precios.

El modelo de la empresa consiste en recolectar las prendas que el usuario inicial vende para darles un segundo uso, mismas que pasan por un proceso de revisión. En caso de ser aprobados, Vestua sube los productos a la plataforma para que se puedan adquirir. Las prendas rechazadas pueden ser donadas a fundaciones de apoyo a mujeres mexicanas.