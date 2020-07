No cometamos el error de infravalorar a Emilio Lozoya y su papel. Lozoya no es el informante que la Cuarta Transformación esperaba. Lozoya es muchísimo más que eso, pero de lejos. Es más, incluso considerando que el exdirector de Pemex no viene a dar información sobre Odebrecht o sobre sus jefes, hay que dimensionar el enorme valor que tiene su apellido, su imagen y sus palabras para el gobierno y el proyecto político de Andrés Manuel López Obrador.

Antes que informante, Lozoya es el premio mayor y se cobra de inmediato, en cuanto baje del avión. La foto es el trofeo para una administración que ha dicho estar comprometida con el combate a la corrupción y que muestra al mundo que sí puede pescar a un pez gordo como Lozoya. En cuanto la foto se divulgue, este gobierno ya puede sentarse a escuchar los aplausos atronadores que opacarán incluso el futuro penitenciario de Lozoya o la falta de acciones contra sus presuntos cómplices. No importaría si nadie más pisa la cárcel. Ya trajeron a Lozoya y échate ese trompo a la uña.

En segundo lugar, después del brillante y cegador rol de trofeo, el amigo y aliado del otrora poderoso priista Luis Videgaray, tiene su potencial. Nadie sabe si se va a usar, si alguien tiene interés en ello, pero no cabe duda de que tiene el potencial para destruir la coraza de impunidad de dos de los presuntos negocios más fraudulentos de la historia reciente de este país: Odebrecht y la Estafa Maestra. Más los satelitales: los contratos por adjudicación directa de Pemex y el bonito uso electoral de dinero mal habido.

Lo anterior es mucho, sería suficiente, pero ahí no se termina el valor de Lozoya para la administración actual. Este trofeo llega en el mejor de los momentos, que es uno de los peores que hemos tenido pues estamos ante la tragedia de haber perdido ya casi 40,000 mexicanos por una pandemia, el desastre de haber destruido casi un millón de empleos y la desdicha de tener el peor manejo del gasto público que se haya registrado en muchas décadas. Todo eso quedará, durante un rato, opacado por la lupa sobre Lozoya. Habrá entretenimiento del bueno para rato. Este es el regalo que quieren todas las autoridades del mundo cuando navegan con tempestad.

Como si esto no fuera suficiente (y ya es para marear a cualquier gobernante de emoción), el priista expulsado del mundo tricolor también contribuirá a fortalecer el proyecto político del lopezobradorismo, ese que pasa por los veneros del diablo que explota Pemex. No sólo porque Lozoya representa una etapa de apertura energética mal vista por el lopezobradorismo nacionalista, sino porque puede ser ligado, con dos pases mágicos, a la mismísima reforma energética que impulsó el equipo político peñanietista. De hecho, por qué lo traigo al final, si el Presidente lo sacó al principio: lo que viene con Lozoya son grabaciones para ensuciar la reforma, para convertirla a los ojos de todos en el producto más acabado de la perversidad, la podredumbre moral y la corrupción, con independencia de su contenido y el futuro energético del país.

En suma, un regalazo. Quién fuera López Obrador para agasajarse así en medio de la tormenta.