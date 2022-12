¿Quién es el conservador?

Un día sí y otro también, cuando el presidente caracteriza a los conservadores desde su mañanera, resulta que soy un conservador hecho y derecho: estoy en contra de la forma en la que se construye el Tren maya: ¡Conservador! Estoy a favor de las estancias infantiles que dan tantas oportunidades a las madres trabajadoras: ¡conservador! Estoy a favor de los organismos autónomos y en especial del INE como lo conocemos: ¡Conservador! Me parece que #EsClaudia es un acto anticipado de campaña (es fácil: la corcholata ganadora será elegida por encuesta, y la encuesta medirá, entre otras cosas, nivel de conocimiento. #EsClaudia busca colocar a Claudia para que gane la encuesta): ¡Conservador! Estoy en contra de la militarización del país; de la forma en la que se legisla sin revisar las iniciativas y, peor, con chantajes a los corruptos pare que acompañen las iniciativas con sus votos o se enfrenten a la ley; estoy en contra de la forma en que se ha conducido el Conacyt, y la vendetta contra el CIDE. Estoy en contra de consultar si se debe enjuiciar a expresidentes para luego no enjuiciar a ninguno.

Estoy harto del doble discurso: del combate a la corrupción que es tan bueno que cada vez estamos peor en los indicadores internacionales; del discurso de no intervención en la política interna de otros países mientras se interviene sin cesar en la política interna de los países latinoamericanos. Estoy en contra de la mañanera. En fin, a los ojos del presidente de México soy un conservador de cuerpo completo.

Lo curioso es que a mí me pasa lo mismo, veo en Andrés Manuel López Obrador a un conservador hecho y derecho: creo en el Estado laico y me enfurece la cantidad de veces que el presidente se refiere a Jesús desde la tribuna de su mañanera y sostengo que es profundamente conservador citar los pasajes de la biblia que él cita para hacer política. Me parece conservador no reconocer la diversidad religiosa y el respeto que merece (dónde quedamos los judíos, los musulmanes, los ateos). Creo que las mujeres tienen derecho a interrumpir sus embarazos y que dicha interrupción debe ser gratuita y segura. Para mi es conservador quien no acepta los derechos de las personas y los quiere someter a consultas. Creo en que las estancias infantiles y la escuela de tiempo completo son esquemas institucionales que nivelan las desigualdades que todos los días enfrentan las mujeres. Quien desmantela esos espacios es un conservador del status quo injusto. Creo que las personas somos libres de escoger los caminos que ha de tomar nuestra vida y que podemos usar sustancias, hoy prohibidas, de manera recreativa, como sucede con el alcohol. Para mí es conservador quien no quiere legalizar las drogas. Me parece que el calentamiento global es asunto serio, que requiere acciones contundentes e inmediatas y me resulta conservador construir una refinería que nos mantiene anclados y conserva formas económicas anquilosadas. Me parece conservador no entender la centralidad de la lucha feminista y desdeñarla como un capricho burgués. Sostengo que es profundamente regresivo y de un conservadurismo oprobioso usar a las fuerzas armadas para ocultar el uso de los recursos públicos.



En fin, ¿quién es el aquí el conservador? Juzgue usted.