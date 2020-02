Desde que se formalizó la alianza entre la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y S&P Dow Jones Indices a mediados de 2017, se estableció que la muestra del principal índice accionario mexicano, el S&P/BMV IPC, se sometería a revisión dos veces al año.

La última revisión de los componentes se realizó en septiembre pasado y en ella se determinó que no habría cambios. El próximo rebalanceo de la muestra se hará efectivo al cierre del viernes 20 de marzo, de manera que el lunes 23 de ese mes el mercado mexicano iniciará operaciones con una nueva muestra del S&P/BMV IPC.

Es necesario precisar que la metodología para el cálculo del índice no permite que las series accionarias candidatas pertenezcan a FIBRAS (Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces), FIBRAS E (Fideicomisos de Inversión en Energía e Infraestructura) y Fideicomisos Hipotecarios.

Para que una acción pueda pertenecer al índice es necesario que cumpla ciertos criterios técnicos de selección especificados en la metodología de S&P/BMV Indices. No obstante, en términos generales, se busca que las acciones que pertenezcan al índice cuenten con un valor monetario suficiente (medido a través del valor de mercado de las acciones flotantes) y que, en los últimos seis meses, estas acciones diariamente presenten importantes volúmenes de comercialización. Es importante mencionar que, con el objetivo de evitar una alta rotación en los componentes del índice, los criterios que deben cumplir las series accionarias que pertenezcan a él son más bajos.

Al revisar las acciones que actualmente pertenecen al índice, encontramos que existen cinco series que no cumplen con al menos uno de los requerimientos para pertenecer al S&P/BMV IPC. Dentro de esta lista se encuentran, por orden alfabético: Alpek, Bolsa Mexicana de Valores, Grupo Carso, Grupo Cementos de Chihuahua y Grupo Elektra.

No obstante, del universo de series accionarias elegibles y que actualmente no pertenecen al índice, ninguna cumple con los criterios para poder ingresar al mismo. Por tal motivo, para encontrar a las series que puedan ocupar los “cinco lugares disponibles”, se ordena a todas las series que no pertenecen al índice, junto con las cinco acciones que incumplen con alguno de los requisitos para continuar en él, en función de la proximidad a cumplir con los criterios.

Alpek y GCC se irían del IPC

Bajo este último criterio, las cinco empresas que más se acercan a cumplir son, en orden de cercanía: Grupo Elektra, Quálitas Controladora, Bolsa Mexicana de Valores, Grupo Carso y Corporación Inmobiliaria Vesta. Esto implicaría que las emisoras que abandonarían el índice S&P/BMV IPC serían Alpek y Grupo Cementos de Chihuahua, a la vez que las empresas que ocuparían sus lugares serían Quálitas Controladora y Corporación Inmobiliaria Vesta.

Sin embargo, debido a las estimaciones utilizadas para este estudio, otro de los escenarios con mayor probabilidad de suceder es uno donde Grupo Cementos de Chihuahua permanece en el índice y Corporación Inmobiliaria Vesta queda fuera.

Adicionalmente, consideramos que Grupo Financiero Inbursa y Grupo Bimbo podrían ser las empresas cuya ponderación podría ser más reducida, al mismo tiempo que Banco Santander México y Grupo México podrían ser las empresas que podrían ganar mayores ponderaciones.

Debido a que muchos de los fondos institucionales están obligados, por políticas internas o regulaciones locales, a invertir en solamente empresas que pertenezcan a los principales índices de cierta región, este estudio permite prever cuales series accionarias podrían presentar importantes volúmenes de venta (en caso de salir del índice) o de compra (en caso de entrar al índice) y poder tomar ventaja de estos posibles cambios en los componentes.

Por último, es importante mencionar que los datos que utilizamos para realizar el pronóstico previamente presentado podrían variar de los datos que la Bolsa Mexicana de Valores implemente para el cálculo oficial. Aunado a esto, la BMV podría auxiliarse de información adicional para determinar el rebalanceo del índice. Por tal motivo, los resultados podrían variar respecto de los resultados oficiales.

* Carlos A. García es analista senior de Signum Research.