Christine Lagarde, la Directora Gerente del del Fondo Monetario Internacional (FMI), arribó al Claustro de Sor Juana, en Ciudad de México y abrió la conferencia para América Latina del Women´s Forum for the Economy & Society alertando sobre el aumento de los feminicidios “específicamente en esta parte del mundo”.

Matizó que en Jamaica, el organismo que dirige participó con un programa para apoyar en la estabilidad del sistema financiero, lo que favoreció a mejorar la situación económica, crear empleos, reducir las tasas delictivas… y se redujo la criminalidad dirigida a la mujer.

Esta vez, no hubo referencias literarias. Ni imágenes poéticas. Fuerte y claro, como ameritaba en el diálogo de apertura del Foro, advirtió que la violencia doméstica ha incrementado alrededor del mundo y que es un tema del alto impacto “en esta parte del planeta”.

Afirmó que un poderoso motivo por el que las mujeres abandonan los empleos, es por el riesgo de salir de casa y tener que tomar el transporte público. Seguro sabía al abundar en el tema, tendría que tocar sensibles fibras en México. Pero no terminó de aterrizar su comentario para el caso mexicano. Al menos, no lo hizo en público.

Horas después de su conferencia, más bien, del diálogo que sostuvo con la CEO del Women´s Forum for the Economy & Society, Chiara Corazza, se trasladó a un último encuentro con funcionarios de gobierno. Con la Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, sí habló sobre los feminicidios y desapariciones forzadas y la urgente necesidad de erradicar la violencia y la corrupción, pues sin la seguridad, la posibilidad de crecimiento y estabilidad económica seguirá siendo mínima.

Evidenció violencia en México, en 140 caracteres

La señora Lagarde no hizo una referencia precisa en público a los feminicidios que lasceran a México. No comentó del crecimiento que han tenido los casos de violaciones, de 124%, respecto de los presentados en 2017. Ni del aumento de 8.6% en el número de asesinatos a las mujeres, según los datos del Observatorio Nacional Ciudadano del Observatorio de la Ciudad de México.

Pero en su cuenta de twitter, acompañó una foto que se tomó con la funcionaria, para asegurar que intercambió puntos de vista sobre la importancia del crecimiento inclusivo, de la lucha contra la corrupción y de eliminar la violencia contra las mujeres. Ahí sí, en 140 caracteres, aseguró que no hay expansión económica sin seguridad. Que no hay crecimiento, sin estabilidad. Y entonces queda claro porqué la tasa de crecimiento promedio de México, no pasa del 2 por ciento. Entonces se entiende porqué, la economía de México se contrae en el mismo trimestre que su principal socio comercial, Estados Unidos consigue tasas históricas de expansión, de 3.1 por ciento.

De mis Apuntes

Terminó la segunda visita oficial de Christine Lagarde a México. Será hasta noviembre, cuando tendremos una clara imagen del impacto que tuvieron sus encuentros. Porque en noviembre, divulgarán las conclusiones a la revisión anual conforme estipula el Artículo IV del Convenio Constitutivo, diagnóstico profundo al que tiene derecho cada país miembro del organismo para que sus expertos revisen la salud de la economía, identifiquen de manera temprana fuentes de riesgo sobre un eventual deterioro de las condiciones económicas y financieras, y tras la visita realizan una serie de recomendaciones para apuntalar el buen funcionamiento de la economía.

Entonces sabremos, si la nueva relación de México con el FMI, incluye mantener el paraguas que implica la Línea de Crédito Flexible abierta en el organismo para apuntalar las reservas internacionales.

