Nos confirman que el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México presenta atrasos en su construcción, ya que trasciende que una parte de la demora se debe a una empresa que no es constructora sino proveedora de los materiales de la construcción. Nos afirman que es Grupo de Oro que preside Germán Oteiza la culpable de esto y la que además tiene problemas de liquidez y no puede recibir créditos, debido a las denuncias que recaen en contra de su directivo: Oteiza, quien cuenta con varias denuncias penales, además de una orden de aprehensión expedida por el agente del Ministerio Público Investigador de la Unidad de Investigación Número Tres Especializada en Delitos Patrimoniales No Violentos con Residencia en Monterrey, lo cual está asentado en la carpeta judicial 10630/2017 en la que se le imputa el delito de fraude de acuerdo con el oficio 38538/2017. Empresarios están tan enojados que desean tomar acciones legales. Quienes estarán muy pendientes del tema son Grupo Coconal de Héctor Ovalle, quien es un jugador importante en la construcción de esta megaobra.

Casineros a Colombia

Por tercera ocasión consecutiva, el presidente de la Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juego de Apuesta en México, Miguel Ángel Ochoa, coordinará una de las mesas que tendrá lugar en la Cumbre Iberoamericana del Juego 2018, que arranca este jueves en Medellín, Colombia. El objetivo será desarrollar mecanismos de prevención encaminados a la promoción del juego responsable por parte de operadores, fabricantes e implicados en la legislación, para evitar casos de ludopatía. El foro congrega a directivos, empresarios, legisladores y autoridades reguladoras de países como España, Uruguay, Portugal, Panamá, Portugal, Paraguay, por mencionar algunos. Por parte de México asiste el director de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación, Eduardo Cacho Silva.

Caso IMSS-Lexmark

Un dolor de cabeza para el titular del Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), Tuffic Miguel Ortega, parece tener fin, ya que la Secretaría de la Función Pública que encabeza Arely Gómez atrajo las 15 inconformidades presentadas ante el Órgano Interno de Control del IMSS. Se sabe que en donde reinaría el nerviosismo de haber beneficiado a la firma Lexmark, proveedora de tóneres, sería en áreas como en la Unidad de Personal que lleva Karla Raygoza; así como al interior de Servicios Administrativos, Coordinadores de Abasto y de Informática del Estado de México, Oriente, Jalisco, Guerrero, Querétaro, Hidalgo y Veracruz.

Demanda de réplica

Salieron chispas en el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil de la Ciudad de México, ya que hoy se decidirá en definitiva la demanda de réplica del candidato presidencial, por lo que alega es información falsa de El Universal sobre un supuesto enriquecimiento de él y su familia política. Nos refieren que Edward Martín Regalado, abogado de Anaya, apenas salía de entrevistarse con los magistrados federales cuando ya estaba en espera para hacer lo propio el diario nacional. Hasta ahora, el candidato del Frente lleva dos sentencias a favor, pero será este 10 de mayo cuando se decidirá quién triunfará finalmente. Abogados lo dan por ganador.

Voz en off

Y ya que le hablo de Ricardo Anaya, quien recientemente se integró a su campaña es Vicente Gómez Cobo, cuya familia tiene 100 años de experiencia en el sector agropecuario, llega para reforzar la estrategia sobre el campo del país. Entre otros cargos, fue presidente de la Federación Mexicana de Lechería y se ha desarrollado como miembro activo de organizaciones ganaderas, agrícolas y agroindustriales a nivel local y nacional...