Ginés González García renunció a su cargo por pedido del presidente argentino, después de que se revelara que allegados suyos se habían vacunado contra la covid-19 en su despacho, sin necesidad de solicitar turno como los demás argentinos. El entonces ministro de Sanidad renunció a finales de febrero de este año.

El brasileño Nelson Teich se desempeñó como ministro de Salud durante un mes. Tuvo serias diferencias con el presidente Bolsonaro, una de ellas, mostró su desacuerdo por un decreto presidencial con el que se permitía la reapertura de gimnasios y salones de belleza. El calendario marca 16 de mayo de 2020. Nelson Teich es el segundo ministro de Salud que ha renunciado durante la pandemia. Desde que inició la enfermedad han habido cuatro ministros en esa cartera.

Ecuador comenzaba a resentir los efectos de la pandemia. El 22 de marzo de 2020 se contabilizaban siete muertos y 525 contagios por covid-19. La ministra Catalina Andramuño presenta su renuncia al presidente Lenin Moreno por falta de apoyo y de presupuesto para implementar una batalla contra la enfermedad.

"Durante la crisis del Covid-19, los postulados técnicos y médicos para enfrentarlo no encontraron eco en muchas instancias del gobierno. Con este antecedente, también me resulta inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de salud pública y de la realidad, frente a esta situación", escribió la exministra en su carta de renuncia.

El entonces presidente de Perú Martín Vizcarra despidió a la ministra de Salud Elizabeth Hinostroza por falta de capacidad para manejar la crisis de la pandemia. Llevaba cuatro meses al frente de la cartera. Hinostroza deja su puesto en marzo de 2020.

David Clark estaba, quizá, harto de las medidas de confinamiento implementadas por él mismo desde el ministerio de Salud de Nueva Zelanda, decidió romper con las medidas. Una fotografía lo delató quebrantando el confinamiento a 2 km de su casa. Iba en una bicicleta. “Soy un idiota”, aceptó y presentó su renuncia. Jacinta Arden, primera ministra, no se la aceptó en atención a la crisis sanitaria, pero lo relegó al último lugar en el escalafón gubernamental y le retiró varios privilegios inherentes a su cargo.

Arquitecto del Brexit, Dominic Cummings influyó para que Boris Johnson llegara a Downing Street. La relación se quebró a finales del año pasado. Cummings decidió revelar algunas confidencias. La primera de ellas fue criticar la gestión del primer ministro durante la pandemia. “Decenas de miles de personas murieron sin necesidad”, comentó Cummings.

Cummings filtró fotos de pantalla de una conversación con Johnson en donde este critica a su ministro de Sanidad Matt Hancock y lo califica como “incompetente”.

Dominic Cummings afirmó hace dos semanas que Hancock “debería haber sido despedido por al menos 15 o 20 motivos”, incluidas “mentiras” en múltiples ocasiones.

No fue necesario despedirlo. El ministro de Salud renunció el sábado luego de que se filtrara una fotografía capturada el 6 de mayo en la que aparece besando a su amante en un privado de su oficina.

Hancock había sido el ministro más duro en lo relativo a la pandemia, el más favorable a restringir libertades, encerrar a la gente en casa si hacía falta. Incumplió el distanciamiento social.

México es una fiesta. Del secretario de Salud poco se conoció durante las dos olas del nuevo coronavirus. Del subsecretario López-Gatell, se sabe que se fue a una playa durante el confinamiento.

También se sabe que coaccionó a la ciencia en búsqueda de rentabilidad política y que sus contradicciones terminaron en memes.

Las renuncias por incapacidad profesional o por haber mentido no ocurren en México. Es una fiesta.

