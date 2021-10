Varias incógnitas quedaron en el aire tras la comparecencia del secretario Jorge Alcocer en el Senado el pasado viernes. Una de ellas fue la ausencia de un tema que debería dársele mayor importancia: su papel veleidoso como presidente del Consejo de Salubridad General. Y es que así como un día dice una cosa, al siguiente día dice otra, y esa falta de congruencia demerita su papel como titular del Consejo y máxima autoridad rectora del sector salud.

Los senadores en la Comisión de Salud presidida por el tamaulipeco Américo Villarreal no le preguntaron por ejemplo sobre el censo de enfermedades de baja prevalencia, mejor ubicadas como enfermedades raras (ER). En agosto Alcocer lo respaldó con todo y ya iniciado el proceso de recolección de datos, dos meses después se retractó y dio la orden de detenerlo.

Las enfermedades raras no son masivas pero quienes las padecen no pueden quedarse en el desamparo y menos si son niños y adolescentes. En principio debe dimensionarse el tamaño del problema ubicando el número de mexicanos que las padecen. Todos los países tienen registros y hacen esfuerzos por atender esas enfermedades que requieren los llamados medicamentos huérfanos de última generación, normalmente de elevado costo y que no cuentan con genéricos. Por definición una enfermedad rara es la que afecta a no más de 5 pacientes por cada 10,000 habitantes.

En el mundo se calculan 8,000 enfermedades raras. En México no se sabe cuántas personas viven con alguna de estas enfermedades que en su gran mayoría son de origen genético. Están cubiertas para derechohabientes de IMSS, ISSSTE, Pemex, Sedena, pero, como siempre, para los más desprotegidos no. El INSABI no las cubre.

El Consejo de Salubridad General (Consage), con todas las atribuciones, viene con el tema desde 2017 cuando creó la Comisión para la Atención, Registro y Seguimiento de Enfermedades Raras, publicó el reglamento y las reglas de operación; y ese mismo año reconoció 14 enfermedades raras existentes en México; en 2018 sumó seis más, actualizando la base a 20.

La idea del censo es que México cuente hacia adelante con un Registro Nacional de Enfermedades Raras, porque claramente no existen sólo 20. La decisión fue avalada por el pleno del Consejo en su sesión el 19 de agosto pasado, pero ahí el subsecretario Hugo López-Gatell manifestó su desacuerdo hablando del riesgo de que la industria conozca esas cifras (sic). Lo increíble es que el subsecretario considere riesgoso que la industria conozca las cifras cuando son las farmacéuticas las que más claro tienen el panorama. Más bien lo que no quiere el subsecretario es que tales esfuerzos se den fuera de su terreno; el citado censo se contrapone a sus planes de conformar un megasistema de información con una unidad de inteligencia epidemiológica.

Ese plan claramente es una apuesta difícil pues depende del respaldo del equipo de Rogelio Ramírez de la O en la Secretaría de Hacienda, pues implica cuantiosas inversiones. El subsecretario ya tiene la mayor parte del presupuesto de la dependencia con las direcciones más importantes bajo su adscripción; su objetivo de ampliar más su poder no es bien visto en el Gabinete y hay quienes andan viendo cómo marcarle límites.

Le preguntamos al diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, de la Comisión legislativa de Salud, quien ha seguido el tema de ER desde hace años, y lo que claramente él ve es que esta administración no quiere que haya transparencia sobre otros padecimientos que sufren los mexicanos porque no tiene recursos para cubrirlos. Las prioridades del Gobierno no incluyen enfermedades raras: Su lógica es "para qué queremos saber cuántos mexicanos padecen esas enfermedades si no podremos atenderlos”.

Lo que se evidencia sin duda, como nos dice el legislador panista, es que hay una política de Estado de no asumir de frente los problemas y más bien darles la vuelta. Algo claro es que para López-Gatell, el Consejo de Salubridad es una piedra en el zapato y le trata obstaculizar su labor. Lo hizo con la política industrial farmacéutica, que después de aprobada y anunciada en el pleno del Consejo, les ha impedido arrancar las mesas de trabajo. Y ahora lo mismo está intentando con el censo de ER.

