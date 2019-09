Mucho se ha insistido en la necesidad de contar con una política de Estado en materia de transporte aéreo y cada sexenio se renueva la esperanza de tenerla, hasta ahora sin resultados. También hemos comentado lo inédito que resulta que la industria aeronáutica y aeroespacial que opera en nuestro país nunca haya tenido una política pública que la impulse y sin embargo ha logrado crecimientos constantes de dos dígitos desde hace más de una década.

No obstante, ya ha llegado el momento en que ambas políticas cristalicen. En el caso del transporte aéreo porque los ciclos políticos y económicos son una montaña rusa que les impide consolidarse, con la consecuente pérdida de empleos e inversiones y los peligros de ser rebasados por decisiones externas que muchas veces no tienen que ver con nuestras prioridades como país. En el otro caso, porque nos encontramos aún en la cresta de una ola ascendente, pero corremos el riesgo de no enraizar esta industria con una cadena fuerte de proveedores y una robusta oferta de innovación que nos garantice el futuro.

El transporte aéreo, lo hemos comentado, es una herramienta de competitividad para que el turismo y el comercio se consoliden y generen empleo y divisas. El hecho de que cada tanto haya problemas con nuestras aerolíneas y algunas estén en riesgo serio de desaparecer (recordemos la “docena trágica” del 2000 al 2012, donde desaparecieron más de 12 empresas del sector), implica que no existe aún un asidero que —como en los casos de muchos países tanto desarrollados como en vías de desarrollo— nos permita perfilar a 20 o 50 años el futuro del transporte aéreo.

Por eso es que casos como el de Emirates sólo han contribuido a crear confusión y división entre mexicanos. Los países del Golfo Pérsico tienen sus políticas de Estado, con apoyos directos de sus gobiernos, tanto económicos como diplomáticos y con ofertas de apoyo cruzadas (asesorías en energía y otros temas a cambio del uso de quintas libertades) para ampliar su influencia alrededor del mundo.

Esto es muy normal y es bueno. Ellos tienen una política de Estado en materia de transporte aéreo y siguen una estrategia. El problema es que nosotros no tenemos una política en este sentido y corremos el riesgo de dejarnos utilizar para debilitar a nuestras propias empresas. Antes que consumidores somos mexicanos y por eso nos urge tener claro qué sí y qué no podemos otorgar y para qué, en función de nuestros intereses como país.

Nos urge una política que nos permita perfilar el futuro de nuestra aviación, tener servicio civil de carrera, educación técnica aeronáutica bien direccionada, instituciones autónomas y una estrategia de apoyo a nuestras aerolíneas nacionales, para que sean fuertes y competitivas, con el mejor servicio y para que nuestros convenios bilaterales se basen en la real y efectiva reciprocidad, como pide la OACI.

Puede que vengan muchas aerolíneas extranjeras, pero el empleo verdadero y duradero lo crean nuestras empresas nacionales, las otras se irán en cuanto no vean utilidades. No lo olvidemos.

En el caso de la industria aeronáutica y aeroespacial, necesitamos también una estrategia para fortalecer los clústeres, desarrollar proveedores que ayuden a hacer más robusta la cadena productiva, perfilar el papel que México debería tener en esta industria, utilizando nuestros convenios internacionales para crear nuevos nichos donde podamos incidir. Necesitamos atraer inversiones y manejar nuestra poca o mucha relevancia en compras de gobierno de equipo y defensa para promover inversiones, transferencia de tecnología y empleos para nuestro país.

En una palabra, necesitamos que nuestro gobierno se siente a platicar con las industrias para estructurar lo que queremos como país. Ya urge.

Lo oí en 123.45: Se ha estado mencionando la posible venta del MRO de Mexicana, pero mientras tanto acaba de cambiar de director. Aún no hay nada sobre la liquidación de trabajadores.