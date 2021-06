Uno de los argumentos para votar por Castillo es que si bien Keiko y él podrían representar peligros para la democracia, Castillo no sería suficientemente fuerte para perpetuarse en el poder.

En palabras de Steve Levitsky, profesor de Harvard, “… la única esperanza que tenemos los demócratas es la debilidad de Castillo”. Pocas veces he estado tan en desacuerdo con alguien, quizá por el peligro que significa este tipo de postura para nuestra libertad y el futuro de nuestros hijos. Hay varias cosas que Levitsky obvia, convenientemente.

Castillo tiene atrás a Cuba y Venezuela y -tras ellos- a China y Rusia. Mucha gente minimiza el poder de Cuba o Venezuela en la región.

Creen que los movimientos del socialismo son espontáneos, que las protestas no son coordinadas, que las instituciones son independientes. Esto es un grave error. Cuba es calificada como una organización criminal con fachada de Estado, por el ex jefe de contrainteligencia de USA para Bush (ver reporte ante el Senado de USA). Cuba y Venezuela tienen una relación simbiótica en la que Cuba aporta inteligencia, táctica, relaciones internacionales y espionaje; mientras que Venezuela aporta dinero a través del narcotráfico y el lavado de activos (ver reporte de IBI Group).

Por otra parte, Cuba y Venezuela, apoyan a los 40 grupos terroristas listados por el US Department of State. Venezuela tiene una especial relación con las FARC. Cuba en particular infiltra países a través de “misiones”, como los médicos que han venido a Perú.

¿Cuál es el interés de Cuba y Venezuela en Perú? Es evidente, Perú es importante para ellos porque es uno de los más alineados con el Consenso de Washington que ellos repudian y porque es el principal productor de cocaína del mundo.

Vladimir Cerrón, actual líder de Perú Libre (el partido de Pedro Castillo) vivió y estudió 11 años en Cuba, es admirador de Fidel Castro y está casado con una cubana. No hay que ser muy suspicaz para pensar que ha recibido entrenamiento en espionaje y contra-inteligencia, además de la forma inocente como lo dejaron llevar cursos del CAEN. Cerrón, tampoco olvidemos, es hijo de un señalado probable senderista que habría sido asesinado por el ejército de acuerdo al informe de la CVR.

Hablando de Sendero Luminoso, “coincidentemente”, Pedro Castillo fue nombrado dirigente del sindicato de maestros con el apoyo de Movadef, el órgano fachada del Partido Comunista Peruano-Sendero Luminoso. Sendero, como sabemos, cambió su estrategia de armas a ganar elecciones, por lo cual, en 2012, intentaron inscribirlo. El JNE lo negó (el actual presidente Salas, abogado de terroristas, ¿lo hubiera hecho?), por decir “marxista-leninista-pensamiento Gonzalo”. Perú Libre, en 2020, cambiaron la última parte por “pensamiento Mariátegui”. No olvidemos que Abimael Guzmán era un ferviente admirador de Mariátegui, al punto que la facción que él lideró del Partido Comunista se llamó “Partido Comunista Peruano: por el Luminoso Sendero de Mariátegui”. Justamente, de ahí viene el nombre “Sendero Luminoso”.

Castillo, además, podría proponer medidas muy populistas como la “nacionalización” de los fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP’s) lo cual, si es aprobado por el Congreso, le daría muchos meses o incluso años de respiro a sus casi seguros descalabros económicos y lo harían popular. Esto ya ha sido hecho en Argentina y ha sido —”coincidentemente”— propuesto por Castillo, a pesar de que luego lo han negado sus traductores.

Cerrón mismo ya dijo que cerrarán el Congreso. Lo ha repetido Bermejo. Para eso, Castillo no necesita ni un congresista, es una prerrogativa del presidente, ejercida por Vizcarra como recuerda, a pesar que el Congreso fujimorista ni si quiera negó la confianza (solo “fácticamente”).

