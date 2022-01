Como se pensaba, el dichoso Parlamento Abierto es un ejercicio en futilidad, no sólo por la riada de retórica, sino porque empieza a parecer uno de esos derroches del Congreso que tanto disgustan a Palacio.

Derroche, porque se confirma el error cometido por quienes creyeron que el Gobierno entablaría un diálogo político sobre la Reforma Eléctrica y que podrían ajustarla.

En el Salón Tesorería, proclamó ayer 18 de enero, el Presidente López Obrador; “Nada de medias tintas. Es tiempo de definiciones, de conocer quienes respaldan a la CFE y quienes están a favor de mantener privilegios de empresas privadas”. ¿Dudas?

Educación, arma contra la desigualdad

El tiempo dirá si la distribución de recursos de los programas sociales del Gobierno lopezobradorista paliaron la ancestral pobreza. Si no, al menos ya mostraron una ruta que podría variar, pero difícilmente podrán suprimir futuros gobernantes.

No se puede decir lo mismo de la desigualdad, pues lo efectos de este lastre también ancestral solo se palian y corrigen con la bala de oro de la educación, educación de oportunidades, sí, pero también de rigurosa excelencia.

Telarañas ideológicas ocultan la meta. Fingen no saber que hasta el más modesto crecimiento económico exige una educación de excelencia. Así la sociedad mexicana, como hace medio siglo, será una sociedad de oportunidades para todos, otra vez.

¿Habrá política energética bilateral?

Mañana estará en Palacio Nacional la Secretaria de Energía de Estados Unidos, la señora Jennifer Granholm, para entrevistarse con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, según anunció el Jefe del Ejecutivo el pasado lunes.

Como dice Eduardo Ruiz Healy, se dice, rumora y chismea que el tema será la iniciativa de reforma eléctrica y la posible afectación de los intereses de empresas norteamericanas. Quizá, pero hay otros temas.

Uno de los objetivos de la Casa Blanca es fortalecer la red nacional de transmisión y distribución de energía eléctrica y es posible, sólo posible, que en ese campo haya alguna colaboración para una cierta integración bilateral. Ah, la imaginación.

NOTAS EN REMOLINO

No debería enojarse tanto el dirigente nacio0al del PRI Alejandro Moreno Cárdenas con la exgobernadora sonorense Claudia Pavlovich y con su paisano que le reemplazó interinamente en la campechana gubernatura. Quizá les hicieron “una oferta que no pudieron rechazar” ... Como se preveía, el tema Banamex tiene su utilidad, pues a falta de resultados, se recordó al titular de la UIF Pablo Gómez Álvarez que es economista y lo enviaron a criticar “al oligopolio bancario” en espacios de prensa financiera, frente antes no cubierto... A tres años de la explosión de una toma clandestina en ducto de gasolina de Pemex en Tlahuelilpan, Hidalgo, que mató a más de 130 personas, la actividad del huachicol sigue, pero controlada hoy por bandas del crimen organizado... ¡Qué cosas! La extitular de Sedatu Rosario Robles tiene Covid 19... Sorpresas te da la vida. Roberta Metsola, legisladora de Malta y no partidaria del aborto fue elegida presidenta del Parlamento Europeo... Una pieza de la sabiduría universal de Haruki Murakami: “Lo que ya ha sucedido es igual que un plato roto en mil pedazos. Por muy esforzadamente que lo intentes, ya no podrás devolverlo a su estado original” ...