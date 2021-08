En una nueva y amplia orden ejecutiva, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha pedido a los reguladores que impulsen una mayor competencia en una amplia gama de sectores e industrias. Pero a veces la propia regulación es una gran parte del problema.

WASHINGTON, DC - El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, emitió recientemente una orden ejecutiva en la que pedía a los reguladores que "aumentaran la competencia" en las industrias de transporte marítimo y ferroviario, entre otras, porque los altos y crecientes costos de flete y las demoras en las entregas constituyen un lastre para la actividad económica al impedir que las empresas obtengan suministros oportunamente.

Pero las intervenciones regulatorias no mejorarán ese problema; es necesaria una voluntad de desregulación. Durante más de un siglo, el transporte marítimo de Estados Unidos ha estado regulado por la Ley de Marina Mercante de 1920 (la "Ley Jones") y la Ley de Dragado Extranjero, de 1906, las cuales restringen enormemente la competencia y aumentan los costos.

La Ley Jones implica que todos los envíos entre puertos nacionales se realicen en embarcaciones construidas en Estados Unidos (fabricadas con la mayoría de piezas fabricadas en ese país), de propiedad estadounidense, operadas por Estados Unidos y tripuladas por una tripulación que sea al menos 75% estadounidense.

The Case Against the Jones Act, una colección de ensayos editados por Colin Grabow e Inu Manak, detalla los muchos problemas con esta regla. Para empezar, la ley ignora y contribuye al hecho de que los cargueros costeros construidos en Estados Unidos cuestan entre seis y ocho veces más que los buques similares construidos en otros lugares.

Además, los costos laborales son sustancialmente más altos para los barcos estadounidenses, tanto porque los salarios son relativamente más altos en Estados Unidos como porque el tamaño legalmente requerido de las tripulaciones de los barcos costeros se ha mantenido sin cambios, incluso cuando la automatización ha permitido a las compañías navieras extranjeras reducir el tamaño de la tripulación y reducir sus costos.

Las restricciones al dragado de Estados Unidos exacerban aún más el problema. La paradoja de esta regla proteccionista es que ha llevado a una disminución sostenida en la construcción naval de Estados Unidos y un aumento en el transporte terrestre, congestión innecesaria de carreteras, mayor daño ambiental y una flota más pequeña y envejecida que emplea a muchas menos personas que antes.

Argumentando costos altos y crecientes, la orden ejecutiva de Biden tiene como objetivo mejorar la competitividad y el crecimiento económico de Estados Unidos, mejorar las condiciones ocupacionales de los trabajadores estadounidenses, reducir el daño ambiental, salvaguardar la seguridad nacional, fortalecer la infraestructura de Estados Unidos y aumentar el número de empleos "buenos".

Es raro encontrar un instrumento de política que pueda lograr tanto por tan poco. Pero eso es exactamente lo que haría derogar las dañinas regulaciones de envío de Estados Unidos. Hawái, Alaska y Puerto Rico, en particular, se beneficiarían inmensamente, porque el transporte marítimo entre ellos y el continente estadounidense cuesta significativamente más de lo que costaría sin la Ley Jones (que incluso ha dado lugar a que el ganado sea transportado por aire desde Hawái).

Los beneficios de la derogación serían de gran alcance, comenzando por el efecto sobre la competitividad y el crecimiento de la economía. Los altos costos de envío elevan los precios de las importaciones utilizadas en la fabricación, lo que a su vez eleva los precios cobrados a los consumidores, lo que hace que las empresas estadounidenses sean menos competitivas en países extranjeros donde otros productores no soportan tales costos.

Un sector de transporte ineficiente y costoso reduce la tasa de crecimiento general de toda la economía. Al aumentar innecesariamente el costo de los barcos, la Ley Jones disuade a las compañías navieras estadounidenses de comprar nuevos barcos. No es sorprendente que al menos la mitad de la flota de transporte costero estadounidense tenga más de 30 años, a pesar de que la esperanza de vida económica de los barcos es de unos 20 años.

Se estima que solo hay 99 barcos activos bajo la Ley Jones, que dan soporte a 3,380 puestos de trabajo como máximo. Con la desregulación, la industria podría agregar más barcos y, por lo tanto, más empleos. Y los barcos más nuevos serían mejores para el medio ambiente y menos propensos a los accidentes, proporcionando un lugar de trabajo más saludable para más tripulantes.

Los beneficios ambientales no terminarían ahí. La carga transportada por barco causa emisiones de gases de efecto invernadero que son un 70% más bajas por tonelada-milla que la carga transportada por ferrocarril, y más del 80% más baja que la carga transportada por camiones. Al permitir que se envíe mucha más carga por agua (a un costo significativamente reducido), la derogación de la Ley Jones aliviaría la congestión del tráfico y las demoras en las principales rutas de camiones de Estados Unidos.

Esto también promovería los objetivos de infraestructura de Biden, al liberar recursos que de otro modo se utilizarían para mantener las carreteras sobrecargadas del país. Desde que se promulgó la Ley Jones, el número de astilleros y barcos construidos en los Estados Unidos ha disminuido enormemente, excepto para el caso de barcazas y embarcaciones pequeñas relacionadas.

Como concluye el ex comisionado marítimo estadounidense Rob Quartel en su contribución al Caso contra la Ley Jones, las restricciones de la ley “han provocado la desaparición de los barcos y la construcción naval estadounidenses y la consiguiente pérdida de la capacidad de apoyo militar, en detrimento de nuestra seguridad nacional”. También señala que la Ley Jones ha sido suspendida "por emergencias nacionales (...) con el argumento de que era un impedimento para la seguridad nacional".

En términos más generales, el argumento de seguridad nacional para exigir que los barcos empleen a ciudadanos estadounidenses tiene poco sentido: los barcos con bandera y tripulación extranjera ingresan a puertos estadounidenses desde mar abierto todos los días, y la industria de las aerolíneas puede emplear a cualquier persona autorizada para trabajar en los Estados Unidos.

En resumen, la Ley Jones no ha cumplido ninguno de los propósitos que citan sus defensores. Ha sido perjudicial para los trabajadores, el medio ambiente y la economía en general, mientras que ha beneficiado solo a un grupo muy pequeño de personas. Afortunadamente, la ley podría eliminarse gradualmente con el tiempo, con compensaciones por cualquier reducción en los salarios de los marineros que ya están en la industria.

Durante el período de eliminación gradual, las exenciones podrían permitir el envío a Hawái, Puerto Rico y Alaska. Estos también podrían otorgarse en los casos en que el envío elegible para la Ley Jones no esté disponible, o cuando los costos o demoras de su uso sean excesivamente onerosos.

No toda la regulación es mala y no toda la regulación es buena. No hay duda de cómo categorizar la Ley Jones. Si la administración de Biden se toma en serio la promoción de la competencia y el crecimiento económico, debería considerar las regulaciones que hacen mucho más daño que bien.

El autor

Anne O. Krueger, ex economista en jefe del Banco Mundial y ex primera directora gerente adjunta del Fondo Monetario Internacional, es profesora investigadora principal de economía internacional en la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad Johns Hopkins y miembro principal del Centro para el Desarrollo Internacional en Universidad Stanford.

Copyright: Project Syndicate, 2020

www.projectsyndicate.org