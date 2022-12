Para doblar al INE violan la ley

Nada es casual en la táctica del Presidente López Obrador. Adelantó las precampañas de “las corcholatas” en cínica violación a la ley para empezar a su narrativa del 24, que, como dijo Claudia Sheinbaum, el INE es antidemocrático.

Así, al tiempo que simula que las encuestas, y no él, decidirán la candidatura presidencial de Morena, como si a 21 meses y 26 días de dejar Palacio Nacional fuera a dejar al azar la decisión de a quien dejará su legado.

Los sofismas presidenciales quieren anular al INE, porque están convencidos en Palacio que la “autoridad moral” faculta que, para ganar en el 24, rompan el juramento del uno de diciembre del 18: “cumplir y hacer cumplir la Constitución”.

¿Aguanta México el amago ideológico de EU?

Enterado Palacio que, a la posición ideológica de México en las diferencias sobre maíz y sector energético, Washington planteó la suya, la que prohíbe importaciones producidas bajo condiciones de “explotación laboral”.

Casualmente, en días pasados el Departamento del Trabajo estadunidense reveló sospechas de pésimas condiciones laborales en la producción de al menos dos productos agrícolas: chiles verdes y tomates, por ahora.

La maestra Buenrostro, tal leal, quizá consiga que Palacio evalúe si la intransigencia ideológica en maíz y energía bastan para confrontar el argumento estadunidense de “humanista ideología laboral” con que escudriñará las condiciones laborales en el agro mexicano.

Para la 4T Dante, no “Alito”, la clave del 24

A la hora de pergeñar estas líneas, quien esto escribe desconoce los acuerdos a que haya llegado Movimiento Ciudadano en su asamblea que ayer 4 de diciembre, culminó, cuyas conclusiones decidirán el rumbo de los próximos dos años.

Dante Delgado, dirigente y fundador del Movimiento Ciudadano, hasta ahora ha tratado de no alinearse con la alianza opositora, pero tampoco con el oficialismo, veremos mañana si hubo alguna definición.

Paradójicamente, mientras tantos creen que, en manos del priísta Alejandro Moreno está el futuro de la Alianza y, por ende, de la elección presidencial, en Palacio un candidato presidencial de MC dividiría el voto de las oposiciones. El esquirol ideal, pues.

NOTAS EN REMOLINO

Como al INE, el oficialismo embestirá a la Suprema Corte de Justicia con el recurso de acotarle el margen de maniobra presupuestal. Buscarán cancelar los fideicomisos que mantienen las pensiones del Poder Judicial y sus prestaciones ajenas a la manipulación política... Curioso, la titular de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Icela Rodríguez calificó a la política de seguridad como “purificadora”. Tal discurso oficial parece intentar la opción Fujimori en la campaña electoral... Los ideólogos de Morena, para justificar sesgos radicales, quieren reescribir la historia del gobierno de hace más de 80 años del general Lázaro Cárdenas. Les creen, claro, los que no saben historia... Ya está presenta la gripe aviar en once Estados de la República. No ha logrado controlarla la autoridad federal... Con tanto desprecio a “los intelectuales”, es actual la frase de Ray Bradbury: “No hace falta quemar libros si el mundo empieza a llenarse de gente que no lee, que no aprende, que no sabe” ...