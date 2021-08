No sorprendió a nadie que ayer 16 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador haya repetido a sus feligreses la machacante consigna para demoler al sistema electoral que le facilitó ganar el poder.

Externó otra vez la molestia resultante de que, pese a su mejor esfuerzo, no pudo romper el blindaje constitucional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y sólo pudo desestabilizarlo.

Eso no significa que cejará en su propósito de cumplir la promesa hecha a sí mismo sobre el INE y el Trife en la mañanera proclama de “que se vayan todos”. Nada, dice, es a prueba de balas. Veremos.

Afganistán, ¿variable en la relación bilateral?

Salvo la consternación por lo que significa para las mujeres de de todas las edades de Afganistán por el triunfo de los fanáticos talibanes, no parece asunto de México, podría serlo.

Para el presidente norteamericano Joseph Biden es una crisis política de la mayor importancia, aunque la retirada de tropas la haya negociado Donald Trump, la debacle ocurre durante su guardia.

Del éxito en el manejo de la crisis dependerá que haga ajustes a su agenda de gobierno. Es posible que las exigencias domésticas hagan que hasta ajuste algo en la política exterior.

La consumación de la Independencia de México

El próximo 27 de septiembre se cumplen 200 años de la consumación de la Independencia de México, cuando Agustín de Iturbide entró al frente del Ejército Trigarante a la Ciudad de México.

Desde 1921 oficialmente no hay fiesta en esa fecha, aunque hace casi 125 años haya quienes acuden a la capilla de San Felipe De Jesús en la Catedral Metropolitana, a orar en la tumba de Iturbide.

Si don Benito Juárez, acompañado de doña Margarita Maza atravesaba la Plaza Mayor para acudir a ceremonias en la Catedral, ¿irá el presidente Andrés Manuel López Obrador a la tumba de Iturbide el próximo septiembre? Conste, es pregunta.

Notas en remolino

Dice la Profeco que ya regularizaron el abasto de gas LP en la zona del Valle de México. Una pregunta, ¿qué necesidad hay entonces de gastarse un dineral en asegurar ese abasto con una empresa estatal?... A la titular de la SEP, Delfina Gómez deben informarle que la Coordinadora del magisterio no quiere la reapertura de escuelas. No podrán decirnos que son “conservadores”... Los michoacanos no saben todavía si el gobernador electo Alfredo Ramírez Bedolla irá contra Silvano Aureoles o combatirá a las bandas criminales que asfixian casi en toda la entidad... En Palacio dicen que lo importante es cambiar la mentalidad de la mayoría de los mexicanos, para evitar que haya marcha atrás de la 4T... Para quienes tienen prisa vale citar a Vince Lombardi: “no perdimos el juego, sólo se nos acabó el tiempo”...