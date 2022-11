Palacio: ¿por qué ir a la inconstitucionalidad?

Algo no marcha, algo empieza a preocupar en Palacio Nacional, lo suficiente como para que ooootra vez amaguen con empujar una Reforma Electoral que, por falta de votos siempre fue, es y será un globo al que se le agotó el gas antes de elevarse.

¿La economía? Nos dicen que va muy bien. ¿La inseguridad? Como sea, parece inquietar los indicios de que gana la humana naturaleza y hay rezongos entre las díscolas tribus de la olla de tamales de Morena.

Tan seria la preocupación que amagan con imponer cambios a leyes reglamentarias que impongan los cambios de su nonata Reforma Electoral y crear una crisis constitucional. ¿Por qué? Inquirió la rana. Es mi naturaleza, dijo el alacrán.

IMSS: ahorros que lo explican mucho

Presumió el Presidente Andrés Manuel López Obrador en la 113 Asamblea General Ordinaria del IMSS que, gracias a la racionalidad del gasto, se han ahorrado 400 mil millones de pesos.

Aunque aseguró que se destinarán al mejoramiento de los servicios de salud de la institución, los 21 millones de trabajadores formales asegurados no alcanzan todavía a percibir la mejoría.

Difícil percibirlo cuando ven a directivos y personal hacer lo que pueden con los insuficientes insumos, con fallas de equipo y subutilización de recursos humanos, pero la buena voluntad no alcanza para comprender la racionalidad del ahorro.

Historia de marxistas casi neoliberales

Hace casi tres décadas, este reportero preguntó a Antonio Gutiérrez entonces secretario general de Comisiones Obreras, la mayor y principal central obrera de España por qué un marxista respaldaba cambios a la ley laboral.

“Porque los cambios adecuarán la realidad española a la de la Comunidad Europea para mantener la creciente prosperidad generalizada de los españoles, prosperidad generalizada que no tuvieron ni cuando éramos Imperio donde no se ponía el sol”.

Era otra realidad, nos dirán los inventores del agua tibia, y tendrán razón, otra realidad, otros tiempos, otras racionalizaciones, pero, afortunadamente, para aquella España también eran y son otros marxistas.-

NOTAS EN REMOLINO

La gran contramarcha morenista será, obviamente, el uno de diciembre, por eso, para “calentar” el ambiente, el Presidente López Obrador anunció que dirá cosas que no se saben, “bombas políticas, habrá nota, habrá nota”, dijo. Habilidoso, como siempre, para jalar la marca... Lo dicho, está suelta la caballada del 24, al estilo del viejo refrán mexicano, “entre mula y mula, nomás las patadas se oyen”... El chisme es el significado de una frase presidencial de la mañanera: “me apoyan todos los senadores”, Serenos, capaz que es el parto de los montes... Seguro que el servicio de inteligencia del Gobierno de la República previno que no se puede demoler al ISSSTE si desde ahora no establecen un régimen policíal en la institución para vencer cualquier resistencia... La CFE manejará la infraestructura para el litio con créditos de Estados Unidos y Canadá, lo que, al final del día, podría acabar con innecesarias especulaciones... Aunque Phillip McGraw sea el famoso “doctor Phil” de la televisión estadunidense, esta reflexión tiene su profundidad: “La cólera es la manifestación exterior del temor y la frustración” ...