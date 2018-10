La construcción de la Política Nacional Anticorrupción (PNA) se ha convertido en una guerra, organizaciones e instituciones avanzan con diferencias notables que, sin duda, se reflejarán en el programa con el que los mexicanos enfrentarán a la corrupción.

El cambio de gobierno es un buen aliciente para construir de manera robusta la PNA. La sociedad civil, por medio del Sistema Nacional Anticorrupción, se prepara para entregar a Andrés Manuel López Obrador un documento que cumpla con las expectativas sociales para terminar con la corrupción en los sectores público y privado, pese a contar con el Sistema Nacional Anticorrupción y un mandato expreso para realizar la Política Nacional Anticorrupción, en la consulta nacional en curso, que determinará las estrategias y líneas de acción del programa que fijará las acciones del Estado mexicano durante el próximo sexenio.

Si bien la consulta nacional tiene atributos notables, la PNA es más que la propuesta de la Secretaría Ejecutiva del SNA, ésta deberá incluir además: I) El programa sectorial anticorrupción del gobierno federal coordinado por la Secretaría de la Función Pública, II) El programa estratégico de la Auditoría Superior de la Federación, III) El programa del Poder Judicial de la Federación y IV) Los 32 programas estatales anticorrupción, sólo así se podrá tener la política anticorrupción del Estado mexicano.

Resulta claro que sin la aportación y compromiso de los actores relevantes en la lucha anticorrupción la PNA estaría condenada a un fracaso estrepitoso, que pondría en jaque la viabilidad del SNA y del propio Estado mexicano.

Así pues, los resultados de la consulta nacional de la Secretaría ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción son el primer paso de muchos que se tienen que dar para construir una verdadera política nacional anticorrupción del Estado mexicano con estándares internacionales, que de una vez por todas ponga en el camino correcto al país para contener y erradicar este problema.

Debemos generar el debate para crear una sinergia de participación desde todos los ámbitos, la Política Nacional Anticorrupción es un asunto de todos y las aportaciones puntuales son de suma importancia para obtener mejores resultados.

Aun así, pareciera que los actores protagónicos de la gran batalla anticorrupción no asumen a cabalidad sus roles en la construcción de la PNA, sabemos que aun con la mejor propuesta, si no hay voluntad no se consumará su construcción, pero sin un buen documento menos, ¿no lo cree, querido lector?

Twitter: @ErosalesA