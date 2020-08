Aún no se toca fondo. Pese a los pronósticos de que se había tocado fondo en la economía, la realidad empresarial y laboral es otra. De acuerdo a los indicadores actuales, el sector industrial prevé para octubre-noviembre próximo una nueva oleada de desempleo y quiebra de empresas sino se toman medidas más drásticas.

Nos cuentan que la iniciativa privada está muy alarmada ante esta situación que no parece tener freno, y no quieren ser los malos de la película, cuando es urgente ayuda del Gobierno Federal y Estatal.

De ahí que este martes, nos dicen, estará reunida la Iniciativa Privada con el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y Alfonso Romo, quien ha venido haciendo el enlace con la presidencia de Andrés Manuel López Obrador.

El objetivo es comenzar un diálogo que llegue acuerdos, en pro de fortalecer la mano de obra y a las pymes.

El primer paso será mostrar las repercusiones que ha tenido la IP desde hace un año, presentando los efectos por sector, así cómo una posible alternativa para evitar dicha oleada de quiebras y despidos.

El objetivo, también, es concientizar la realidad que atraviesan las empresas, no sólo los grandes corporativos, sino las micro, pequeñas y medianas, y del por qué no pueden sostenerse más. Así, cómo la repercusión que se puede tener en el motor de la economía.

Como segundo paso será buscar que se sigan cumpliendo los acuerdos a los que se comprometió el Gobierno Federal, como es el caso de la devolución de impuestos de forma más rápida. Tema por demás importante si consideramos que dichos recursos superan los 9,000 millones de pesos.

No obstante, el tema del agua, su distribución e inversión en el tema será prioritario, a fin de evitar que se constituya una bola de nieve que vuelva a dar un golpe fuerte a los industriales.

En fin, nos dicen que la afectación provocada por la decisión del nuevo aeropuerto ya no se tocará, pues lo que buscan es no hacer polémica sino encontrar soluciones de corto y mediano plazo, a fin de que no sólo se amortigüe el tema de desempleo y quiebra de pymes, sino que se pueda revertir.

CAMBIOS INECESARIOS. El sector salud sigue siendo uno de los que se mantiene debilitado. Si es real que el Consejo de Salubridad Nacional pasará a formar parte del Insabi, para lo cual se necesita un cambio Constitucional, la implicación de que se subordine es que este Consejo pierda su importancia de reacción y autonomía de frente a emergencias sanitarias.

Cuando la recomendación de organismos internacionales como es la Organización Mundial de la Salud es que se fortalezca su postura en pro de mejores políticas en materia de salud.

Aunado a ello, el pasar a Cofepris, que dirige José Alonso Novelo Baeza, como un área de la subsecretaria de Salud, que encabeza Hugo López-Gattel, sería un inhibidor del desarrollo económico y acceso a la salud, dado que la Subsecretaría se vuelve juez y parte. En fin, ojalá lejos de hacer estos ajustes se fortalezcan, transparenten y se le de una mayor autonomía. ¿Será ello posible?