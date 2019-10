El éxito es tener lo que quieres, la felicidad es querer lo que tienes.

Marthita

PREGUNTA: ¿EL ÉXITO LO BUSCAS O TE LLEGA? He venido realizando esta pregunta recientemente y la gran mayoría considera que hay que buscarlo. Jim Rohn, empresario y orador motivador, señala: Si quieres tener más, debes convertirte en alguien mejor. El éxito no se persigue, cuando perseguimos algo, nos esquiva, es como intentar capturar mariposas. El éxito (en diferentes disciplinas), lo acabas ATRAYENDO cuando te conviertes en la persona que quieres ser. Lo que más nos aleja de nuestros objetivos es nuestro comportamiento. Lo justificamos con EXCUSAS y el no asumir a 100% nuestra responsabilidad. En el mundo de las inversiones, el éxito tiene una relación absoluta con el conocimiento, el desarrollo de una metodología de inversión, la disciplina y la paciencia. Esto significa que como inversionista exitoso, usted necesita conocer más (estudiar), llevar a cabo metodologías orientadas a disminuir riesgos y que atiendan distintas etapas en las que el riesgo está presente. En esta ocasión, nos pareció importante compartir esta reflexión con seis fórmulas interesantes sobre temas relacionados con un ÉXITO INTEGRAL.

LOGRAR OBJETIVOS

La suerte nos ronda todos los días. Constantemente nos suceden cosas afortunadas, aunque no nos damos cuenta. La diferencia reside en la forma de aprovechar la oportunidad (“suerte”) cuando está de nuestro lado. Entre más fuerte trabajo, más suerte tengo. Aquí dos fórmulas propuestas sumamente atractivas.

SOBRE LA FELICIDAD Y EL TIEMPO

Insistimos nuevamente en que la construcción de patrimonios es un medio y no un fin. Lograr estabilidad económica nos permite atender otros temas más importantes. Procurar alcanzar esta estabilidad en el menor tiempo es también importante. Éste es el objetivo de SNX para con nuestra COMUNIDAD.

INFLUENCIAS

Hay tres tipos de influencias que afectan a todo el mundo: 1) información recibida (alimenta nuestra mente de manera positiva o negativa); 2) relaciones (con las que mantenemos contacto); y 3) el entorno (lo que nos rodea). Otro objetivo prioritario en SNX es construir las mejores influencias para nuestra COMUNIDAD.

Es socio fundador de SNX, Constructores de Patrimonio. Puedes escribir tus comentarios y dudas al correo [email protected]

[email protected]