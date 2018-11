“Todo emprendedor debe sentir que puede saltar de un avión y salvarse agarrando un ave al vuelo. Es un acto estúpido. Pero en ocasiones, el ave pasa”

Reed Hastings (Cofundador y director de Netflix)

REGLAS BÁSICAS PARA EL INVERSIONISTA: 1) Compra a la baja, vende al alza: Comprar una buena acción cuando baja ofrece mayores posibilidades de rendimiento a mayor plazo; vende cuando está alta (su valuación ya no es atractiva).

2. Derrotar y aumentar: Si la compañía supera las expectativas trimestrales de los inversionistas en conceptos como ingresos, ganancias y crecimiento de clientes y además aumenta su pronóstico, la acción aumentará. De lo contrario se hundirá.

Lamentablemente, ambas reglas no las siguen muchos participantes al considerar que es imposible saber si una caída del precio de las acciones predice mayor profundidad de la caída o si las acciones subirán a nuevos máximos. Participantes que utilizan análisis técnico (gráficas para identificar el rendimiento pasado y tratar de usarlo para predecir lo que sucederá a continuación) son testigos de lo poco efectivo del empleo histórico del precio. Pero sólo en el corto plazo. A mayor plazo el Sr. Mercado recobra cordura y reconoce fundamentales.

CASO NETFLIX: La reflexión anterior nos recuerda el caso de la empresa Netflix, que el 16 de julio informó en su reporte financiero del 2T18 un nuevo recuento de suscriptores que decepcionó a los inversionistas y envió a sus acciones 13% en la sesión del día siguiente. No obstante, en el del 3T18 (15 octubre), superó por mucho la estimación del mercado. El crecimiento anual de la Utilidad Neta que se anticipaba en 134.5% terminó siendo de 207.0 por ciento. Por otra parte, su estimación de suscriptores de 5 millones de usuarios resultó de 9 millones, con lo que alcanzó un total de 137 millones a nivel global. El crecimiento se debió a la mayor demanda por sus series originales y una mejor mezcla de paquetes ofrecidos que incluye ahora HD y 4K. Además, la guía de la compañía sorprendió positivamente anticipando 9.4 nuevos suscriptores para el último trimestre del año. La acción de Netflix avanzó hasta 15% luego del reporte para volver a caer en días recientes entre otros, por el anuncio de 2,000 millones de dólares de endeudamiento adicional. Analistas especializados señalan distintas razones de oportunidad en Netflix a estos niveles. Esta nota las resume en cinco razones que se detallan al interior del documento.

Se ha recuperado bien de fallos anteriores.

Está apuntando a un gran mercado.

Está invirtiendo en el futuro.

Su CEO es un maestro de la adaptación.

Maneja muy eficiente su deuda.

Por su parte, el consenso de analistas más optimistas asigna un precio objetivo para los próximos 12 meses de la acción en 450 dólares, equivalente a un avance de 42% (incluyendo firmas como JP Morgan). Goldman Sachs por su parte reiteró un precio objetivo de 480 dólares hace una semana. De 34 analistas que cubren a nivel internacional a la empresa, 25 de ellos (74%) tienen una opinión de Compra. El múltiplo P/U que llegó a registrar Netflix en el 2017 fue de 241x. El estimado para 2020 es de 45.9x.

Detalle de las cinco razones

1. Netflix se ha recuperado bien de fallos anteriores. Lo demostró el 3T18 y todo apunta a que el 4T18 será muy positivo. Tener un trimestre malo no significa un cambio de tendencia en esta empresa líder. Netflix ha fallado en sus pronósticos en tres de los últimos 10 cuartos. No obstante, en los últimos años, las acciones de Netflix se han recuperado de pérdidas avanzando 306% de julio del 2016.

2. Netflix está apuntando a un gran mercado: Netflix, ahora con 130 millones de suscriptores globales, está en casi 200 países, pero el mercado global para sus servicios es aproximadamente cinco veces más que eso. Según Morgan Stanley, el mercado total accesible para la transmisión de películas y series de Netflix es de 660 millones. Morgan Stanley cree que Netflix capturará 300 millones de suscriptores para el 2028. Si Morgan Stanley tiene razón, la participación de mercado de Netflix aumentará de 20% que había obtenido en el 1T18 a 33% del mercado mundial en una década a partir de ahora.

3. Netflix está invirtiendo en el futuro: El CEO de Netflix, Reed Hastings, es un gran visionario que convirtió una idea en una gran empresa pública; No tiene miedo de invertir en crecimiento. Netflix es criticado por muchos por gastar mucho más que la competencia en contenido y no generar todavía flujo de efectivo. Gastará más de 12,000 millones de dólares en efectivo en contenido, 8,000 en gastos adicionales de contenido y más de 4,000 millones de dólares en programas y películas que se lanzarán en el futuro, “rivales enanos como Amazon.com Inc. y HBO “, según el periódico. Netflix se globalizó hace unos años y está invirtiendo fuertemente en varios países incluyendo México. Ofrece como parte de su exitosa estrategia series locales. En el caso de México, por mencionar algunas: 1) Club de Cuervos; 2) Luis Miguel; 3) La Casa de las Flores, etcétera.

4. El CEO de Netflix es un maestro de la adaptación: Las capacidades y la cultura de organización son importantes fuentes de crecimiento en una empresa y Netflix cuanta con ambas. Por ejemplo, Hastings decidió en la época en que se introdujo el iPhone que debería cambiar de DVD por correo a transmisión en línea. Después de todo, razonó, más personas comenzarían a ver videos en teléfonos inteligentes que a través de sus pantallas de televisión. Para competir allí, Hastings construyó nuevas capacidades en Netflix. Dificultó la compra de DVD al por mayor y comenzó a invertir en la producción de contenido original en lugar de asociarse tanto con el USPS para entregar DVD, cortó acuerdos de distribución de banda ancha con compañías como Comcast; y en lugar de mantenerse principalmente en EU, decidió que Netflix debería volverse global. Todo eso ha dado buenos resultados a pesar de tropiezos ocasionales. Una de las claves para el crecimiento de Netflix ha sido su cultura, que remplazó la idea de una empresa como una familia con la analogía del equipo deportivo. De hecho, la ventaja de Netflix, que es lo que más paga por las mejores personas que pueden trabajar bien con los demás y hacer lo correcto sin supervisión, dio como resultado la salida de Patty MC Cable, la ejecutiva de recursos humanos que expresó esa cultura.

5. Eficiente manejo de su deuda: Su flujo de caja negativo es ciertamente una preocupación que Netflix ha podido cubrir al pedir prestado más. Su flujo de efectivo libre negativo cada vez es menor. La gráfica anexa muestra cómo la deuda, independientemente de su costo, se canaliza a estrategias eficientes que se traducen en cada vez mayores ingresos operativos. Las ganancias no son un regalo para los inversores y el mercado volverá a reconocerlo tarde o temprano.

Es Socio Fundador de SNX, Constructores de Patrimonio. Puedes escribir tus comentarios y dudas al correo [email protected]