Es muy poco probable que los llamados para volver a comprometerse con la globalización ganen fuerza a raíz de la pandemia del Covid-19, pero a los interesados en preservar la globalización les convendría concentrarse en minimizar una disrupción que sería propiciada por el próximo periodo de desglobalización y sentar las bases para un proceso más sostenible a partir de entonces

LAGUNA BEACH.- Después de haber sufrido dos grandes conmociones en los últimos 10 años, el cableado altamente interconectado de la economía mundial está sufriendo una tercera debido a la pandemia del Covid-19. Por lo tanto, la globalización se enfrenta a una situación de “tres strikes y ponchado” que bien podría desencadenar una desvinculación gradual pero bastante prolongada del comercio y la inversión, lo que se sumaría a los ya sostenidos vientos en contra que enfrenta la economía global.

Es casi seguro que los llamados para volver a comprometerse con el actual proceso de globalización caerán en oídos sordos, particularmente porque este último choque será impulsado simultáneamente por gobiernos, empresas y hogares en los países desarrollados. Aquellos interesados en preservar la globalización a largo plazo, en cambio, se les recomendaría que se concentren en minimizar la interrupción causada por el próximo período de desglobalización y que sienten las bases para un proceso más sostenible.

Para empezar, ya está claro que muchas empresas buscarán desarrollar una estrategia con mayor aversión al riesgo, con equilibrio entre la eficiencia y la resiliencia a medida que emergen del dañino choque pandémico. El romance de varias décadas del mundo corporativo con cadenas de suministro globales rentables y gestión de inventario “justo a tiempo” dará paso a un enfoque más localizado que implica la reorganización de ciertas actividades.

Esta inclinación se verá reforzada por los mandatos del gobierno para garantizar insumos más seguros para los sectores considerados de interés para la seguridad nacional. Ya estamos viendo tales requisitos en Estados Unidos para la generación de energía, telecomunicaciones, materiales para el cuidado de la salud y productos farmacéuticos. Es solo cuestión de tiempo hasta que esta tendencia se extienda a otros sectores y países.

Las secuelas de la fase actual de gestión de crisis también es probable que presenten un juego de culpa intensificado, agregando un impulso geopolítico a la desglobalización. Estados Unidos ya se queja de que China no hizo lo suficiente para contener la propagación del virus e informar a otros países de su gravedad. Algunos políticos estadounidenses incluso han pedido a China que pague reparaciones como resultado. Y muchos en Estados Unidos y en otros países perciben la respuesta inicial de China al Covid-19 como otro ejemplo más de que ese país no está a la altura de sus responsabilidades internacionales.

Además, el empeoramiento de la situación geopolítica probablemente intensificará la utilización de herramientas de política económica que se aceleraron durante la reciente guerra comercial entre China y Estados Unidos, el segundo golpe reciente al proceso de globalización. Eso, a su vez, confirmará los temores de muchas compañías multinacionales de que ya no pueden confiar en dos supuestos operativos clave: la integración cada vez más estrecha y la interconexión de los flujos globales de producción, consumo e inversión; y la resolución ordenada y relativamente predecible de conflictos comerciales y de inversión a través de instituciones multilaterales que aplican el estado de Derecho.

La retórica de hoy contra China también dará un nuevo impulso al primer retroceso contra la globalización que surgió hace una década. Con algunos segmentos de la población sintiéndose alienados y marginados por el proceso, la reacción antisistema dio lugar en algunos lugares a movimientos políticos más extremos que obtuvieron algunos éxitos sorprendentes, sobre todo el Brexit. Tales desarrollos debilitaron en gran medida la colaboración de políticas globales, como ha sido evidente en el enfoque descoordinado del mundo para contener el Covid-19.

Este no es un momento ideal para que la economía mundial sufra una desglobalización. La mayoría de los países, y prácticamente todos los segmentos de sus economías (empresas, gobiernos y hogares), saldrán de la crisis con mayores niveles de deuda. En ausencia de una gran ronda de reestructuración de la deuda, los países en desarrollo en particular encontrarán que su capacidad para pagar esta deuda se ve obstaculizada por los altos niveles de desempleo, la pérdida de ingresos, una actividad económica más lenta y, tal vez, un consumo menos dinámico.

En este contexto, aquellos que aprecian el poder de la interconectividad transfronteriza para desatar oportunidades económicas de beneficio mutuo y reducir el riesgo de conflictos militares importantes se sentirán inclinados a defender el statu quo previo a la pandemia. Pero es poco probable que este enfoque gane fuerza en un momento en que los gobiernos se vuelven más introvertidos mientras luchan contra el daño directo e indirecto de la pandemia, las empresas aún se ven afectadas por las interrupciones en sus cadenas de suministro y mercados globales, y los hogares tienen una mayor sensación de inseguridad económica.

En lugar de luchar contra una guerra de principios imposible de ganar, los defensores de la globalización deberían adoptar un enfoque más pragmático que se centre en dos prioridades. Primero, deben encontrar formas de manejar un proceso ordenado y gradual de desglobalización parcial, incluyendo evitar un descenso a las interrupciones de la autoalimentación que resultan en dolor y sufrimiento innecesarios para muchos. En segundo lugar, deberían comenzar a establecer una base más firme para relanzar un proceso de globalización más inclusivo y sostenible en el que el sector privado inevitablemente desempeñará un papel más importante en el diseño y la implementación.

Para volver a la analogía del béisbol, este tercer strike a la globalización la ha devuelto al dogout por ahora. Pero, como en el béisbol, habrá otro turno al bate. El desafío ahora es utilizar el tiempo en el banquillo para comprender mejor la situación y volver más fuerte.

El autor

Mohamed A. El-Erian, asesor económico en jefe de Allianz, padre corporativo de PIMCO, donde se desempeñó como CEO y co-director de inversiones, fue presidente del Consejo de Desarrollo Global del presidente de Estados Unidos Barack Obama. Es presidente electo del Queens College (Universidad de Cambridge), asesor principal de Gramercy y profesor de prácticas a tiempo parcial en la Wharton School de la Universidad de Pennsylvania. Anteriormente se desempeñó como director general de la Harvard Management Company y subdirector del Fondo Monetario Internacional. Fue nombrado uno de los Top 100 Global Thinkers de Política Exterior durante cuatro años consecutivos. Es autor, más recientemente, de The Only Game in Town: Central Banks, Instability, and Avoiding the Next Collapse.