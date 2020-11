Con el coloquial “la cabra tira al monte” se previno al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, contra la innata rijosidad con que en su partido dirimen las diferencias preelectorales, electorales y poselectorales.

En Nuevo León, los grupos —o tribus, como suelen llamarlos— no pudieron conciliar sus diferencias y la candidatura a la gubernatura la definirá la habitual y salomónica encuesta.

No pudieron evitar que la cabra tirara al monte, lo cual explica la, valga la redundancia, alianza con Nueva Alianza. Mario Delgado aplica la máxima de Lenin: “Para salvar a la revolución no me importa cenar con el diablo”.

Seguridad; costo de no coordinarse

La otra pandemia, la de la violencia criminal sigue ensangrentando a lo largo y lo ancho de la República, sin que la política del régimen parezca avanzar, pese a las cotidianas reuniones en Palacio.

Hace más de un año que los habitantes de Tepalcatepec, Michoacán, se arman para defenderse de las agresiones del Cártel Jalisco Nueva Generación. Todos los medios lo denuncian y las comunidades siguen indefensas, nadie las ayuda.

Quizá el despliegue actual de la Guardia Nacional es insuficiente, o sus acciones no se coordinan con las autoridades locales, o de plano no importa la seguridad en un Estado gobernado por la oposición. Lo que faltaba.

Ira femenil, la variable para 2021

Por ser el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, ayer 25 de noviembre, todos lamentamos las ancestrales agresiones de que las hemos hecho víctimas, especialmente hoy cuando parecen haberse hartado.

Ancestrales los agravios, ciertamente, pero en el México de hoy, las mujeres de todas las edades enfrentan inaceptables agresiones, acoso y las imperdonables agresiones y asesinatos de mujeres de todas las edades, incluidas bebés y niñas preadolescentes.

Están justamente indignadas y ocasionalmente hay actos de violencia callejera. La otra mitad del padrón electoral hacemos poco, no sabemos cómo enfrentar su ira. Ellas serán la gran e imprevista variable en las elecciones del 2021.

Notas en remolino

Declaró Juan Manuel Portal, exauditor Superior de la Federación, que en los documentos que en su tiempo revisaron de la llamada “Estafa Maestra” la única firma era la de Emilio Zebadúa, quien descubrió su vocación para “el canto”. Tiempos de canallas, traidores y delatores... Faltan 35 días para que empiece 2021 y nada se sabe de las mega licitaciones que se supone haría la ONU para los medicamentos para el sector salud mexicano. Quizá la UNOPS no está a la altura del reto. Como sea, ellos y el gobierno habrán de asumir la culpa de cualquier desabasto. Se acabó la coartada... Aunque los diputados son quienes votarán la ley del outsourcing, están resignados a que aprobarán lo que Palacio acuerde con los empresarios. ¿Qué más hay de nuevo?... Hay satisfacción porque las afores prestan dinero a los trabajadores afectados por la crisis económica. Algunos han descubierto que de acuerdo con el monto de su crédito será el número de semanas que tendrán que trabajar adicionales para aspirar a su jubilación...