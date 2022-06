Contrario a los teóricos políticos, en el México real los presidentes no ven el respaldo en las urnas como mandato para gobernar, sino tácita aprobación para realizar sus personales proyectos para la Nación.

Uno entiende que 30 millones de votos para el presidente López Obrador hace casi cuatro años dificultan discernir el dilema de Haruki Murakami: “El tabique que separa la sana autoconfianza de la insana arrogancia es realmente fino”.

Imperdonable, empero, oír al oficialismo repetir la plegaria del fariseo descrito por San Lucas: “Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros”. Olvidan la dura conclusión de Jesús en la bíblica parábola.

Migración, problema común con EU

En la situación actual podría no ser tan malo como algunos piensan que el embajador estadunidense Kenneth Salazar tenga acceso directo a la Casa Blanca, pues se evita el problema del teléfono descompuesto, siempre riesgoso en la relación bilateral.

En la entrevista con Joaquín López Dóriga en Fórmula, a su diplomática manera, el embajador hizo una precisión crucial, pues de alguna manera describió que la migración es problema común para México y Estados Unidos.

Pese al escepticismo de algunos duros del oficialismo, no es asunto menor en el reconocimiento, porque pese a la obvia asimetría de la relación bilateral, deja amplio margen para el diálogo y la negociación.

Más tiene el rico cuando empobrece...

Muchos suscriben ya los obituarios del PRI, pero el pragmatismo electoral de Palacio Nacional no da tiempo para leer obituarios y menos para creer de los que no han escrito en el despacho principal.

Con su visión realista, Roy Campos nos dio un atisbo al México real que bien conocen en Palacio Nacional y que parecen olvidar tanto, incluidos algunos personajes priistas y distinguidas inteligencias del arrogante Altiplano.

Parafraseó Roy a Tip O´Neill con lo de “toda política es local” y explicó la todavía extensa y compleja presencia municipal que tiene la estructura del PRI, situación mejor descrita por aquello de “más tiene el rico cuando empobrece... “

Notas en remolino

Para las nuevas generaciones que no conocen la historia. Con todo respeto a la investidura, nunca, como afirmo el Presidente, respondió Don Fidel Velázquez a la pregunta de “¿es usted líder charro “con un sí. La respuesta, me consta, fue: “¿Cuándo me ha visto a caballo?”... Al subir la norteamericana Reserva Federal las tasas de intereses, obligará a la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez y a los subgobernadores a revisar minuciosamente la reacción mexicana... La huelga en Mitral, la acerera india en Lázaro Cárdenas instigada por Napoleón Gómez Urrutia parece tener el respaldo oficial, aunque quizá no sea el mejor momento... El linchamiento del joven asesor de la Cámara de Diputados en una población de Puebla trajo reminiscencias de aquel linchamiento de policías federales en Tláhuac. La respuesta fue igualmente respetuosa de “los usos y costumbres de los pueblos originarios”... En estos “tiempos estelares”, podría recobrar validez aquella frase de McLuhan: “Nuestra ansiedad se debe a que intentamos hacer las tareas de hoy con herramientas del pasado” ...