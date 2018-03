Inversiones regias

A las norteñas que se les hace extraño que no esté su marca preferida en su ciudad para que les maquille su día a día con productos de alta calidad, les tenemos buenas noticias.

Resulta que L’Oreal , que encabeza Jean-Paul Agon, inauguró sus oficinas en la ciudad de Monterrey, donde no tenía presencia corporativa.

Anteriormente, la marca de cosméticos y artículos de belleza tenía presencia sólo en la ciudad de México y Guadalajara.

La empresa dio a conocer que la expansión de sus operaciones a la ciudad del norte impactará en un mayor y mejor compromiso de todo el equipo que ya opera en Monterrey, el cual contará con un lugar adecuado para el total desarrollo del negocio, con el que contribuirán al crecimiento de la empresa para el 2017.

L’Oreal aseguró que al contar con un importante número de clientes clave tanto del canal de autoservicio y farmacias, como de mayoreo, el corporativo será el cuartel desde el que se desarrollen y dé seguimiento a los planes que forman parte de la estrategia de la División de Productos Gran Público, con cada uno de estos cliente clave.

La firma se encuentra presente en todos los canales de distribución: mercado masivo, tiendas departamentales, farmacias, salones de belleza, travel retail y branded retail; emplea a 78,600 personas en el mundo y 1,860 en México.

Pues parece que a esta empresa el 2017 le pinta bastante bien.

A la China

Hay empresas que de plano avientan la toalla y se van lejos, muy lejos al finalizar su temporada de éxito en los negocios. Hay otras, que de plano exageran.

Esto es lo que le pasó a la canadiense BlackBerry, que comanda John S. Chen, que de plano se fue a la China. Así como lo escucha.

La fabricante canadiense de teléfonos celulares acordó otorgarle al fabricante chino TCL Corp., que dirige Li Dongsheng, su marca para que la pueda comercializar internacionalmente.

Con lo anterior, la canadiense da señales de vida y deja ver a sus fans una luz de esperanza de que no todo está perdido.

La canadiense no ha tenido todas consigo en los últimos años, por lo que el negocio de fabricación de teléfonos celulares al grado de que encargó a empresas externas las áreas de diseño y márketing de sus aparatos.

Además de lo anterior, no es la primera vez que la china le hace el trabajo más fácil a la canadiense, ya que anteriormente ya le trabajó un par de modelos.

Con esto, vemos que BlackBerry se fue muy, pero muy lejos... todo para poder seguir en el negocio de smartphones.

Ni los ve ni los oye

A pesar de que todos los ciudadanos y empresas debemos cumplir con las leyes nos gusten o no, hay algunas que de plano se montan en su macho y se niegan a hacerlo.

Una de ellas es Uber... no se crea, en esta ocasión no es en la ciudad de México, donde al parecer tiene muy buenas relaciones. Ahora, el problema es en California, Estados Unidos, donde le prohibieron utilizar sus autos autónomos.

Uber, que encabeza Travis Kalanick, desafió la carta enviada por el abogado del departamento de Vehículos de Motor de California, Brian Soublet, quien defendió el jueves pasado que el permiso es necesario para proteger a los usuarios.

La autoridad agregó que es ilegal que Uber opere vehículos sin conductor en carreteras públicas mientras no reciba un permiso de prueba de vehículos autónomos. En tanto, la aplicación de transporte particular respondió estar en desacuerdo con la interpretación de la regulación autónoma del departamento de Vehículos de Motor de California, en particular de que Uber necesite un permiso para operar en San Francisco.

En fin, dimes y diretes que no llevan a nada. Eso sí, Uber parece lograr lo que nadie había hecho anteriormente: unir a los taxistas tradicionales que ven amenazado su negocio por las prácticas de este innovador tipo de transporte.

Cierra bien el año

El 2016 resultó un buen año para New York Life Seguros Monterrey, encabezada por Gary Bennett. Por un lado la inauguración de su nuevo corporativo en Guadalajara en septiembre para atender la zona occidente del país, misma que representó una inversión de 200 millones de pesos y que le dio empleo a 500 colaboradores. Asimismo, la aseguradora se colocará como firma líder en el sector al registrar un margen de solvencia superior a 170% de lo requerido para operar en México. Además la Condusef, de Mario di Costanzo, tiene a la firma catalogada como una de las mejores aseguradoras en el rubro de servicio a clientes.

De estreno

Hoteles City anunció la apertura de siete hoteles ubicados en la Ciudad y Estado de México, Querétaro, Yucatán y Bogotá, Colombia. Con esto, el portafolio se integra por un total de 123 hoteles en operación y más de 13,700 habitaciones, logrando así alcanzar el Plan de Desarrollo 2016.