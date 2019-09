La jornada del día de ayer se manifestó la reversión de tendencias y la activación de un momento positivo en la mayoría de los mercados en el mundo. La razón de tal suceso fue la combinación afortunada de eventos favorables a la vista de los inversionistas en el terreno geopolítico. Es posible que estemos en un momento de menor aversión al riesgo, pero hay que ser cautos, el episodio puede ser efímero a juzgar por las noticias no tan buenas en los datos económicos y por las próximas manifestaciones de las autoridades

De manera muy sincronizada diversos factores de riesgo que habían mantenido elevado el nerviosismo perdieron presión. En Hong Kong, la líder Carrie Lam anunció el retiro de la ley que permite la extradición a China, la cual fue el detonador de los tres meses de intensas protestas y elevada presión en la región.

Por su parte, en Italia se logró el acuerdo necesario para la formación de un nuevo gobierno con la coalición de movimiento 5 Estrellas y el Partido Democrático. De este modo se cierra la puerta al intento de Matteo Salvini de provocar elecciones intermedias que le generaran mayor poder. Las tensiones en Italia han disminuido sustancialmente, lo que se muestra en la fuerte de reducción del diferencial de su tasa de interés a 10 años que ahora se ubica por debajo de 1.0 por ciento.

Por último, en el Reino Unido se aprobó una ley que rechaza la salida unilateral de la comunidad europea y obliga al primer ministro a solicitar una nueva extensión para finalizar las negociaciones. La postura de varios integrantes del Partido Conservador en contra de la agresiva política de Boris Johnson también relajo la presión que se venía gestando durante la semana pasada.

Con estos hechos, las bolsas en el mundo tuvieron un repunte sólido ante la disminución de focos de presión. Asimismo, el dólar recuperó terreno y se sintió la presencia de flujos que buscan de nuevo rendimientos atractivos en varios mercados emergentes, en donde la mayoría de sus monedas ganó terreno frente a la divisa verde.

Ahora bien, la distensión retira la posibilidad de choques en el terreno político que sin duda generaban temor, pero no cambia en mucho los factores fundamentales que determinan la tendencia de los mercados. En esta última parte, las noticias siguen apuntando a una situación de menor crecimiento.

Por ejemplo, en Estados Unidos, el índice de percepción de los gerentes de compras de la industria, conocido como ISM, registró un nivel de 49; se asume que un nivel por debajo de 50 indica una contracción de la producción en el sector de manufacturas.

Esta información fue adversa también en los pedidos de nuevas órdenes, en la tendencia de las exportaciones y en la contratación de empleos, lo cual habla de un marcado deterioro de las condiciones en la parte industrial de la economía.

Tal vez por esa razón el mercado de bonos no participó del entusiasmo de otros activos. De hecho, las tasas en la parte larga de la curva de Estados Unidos continúan presionándose hacia niveles inferiores.

Esta semana hemos visto al bono del tesoro a 10 años cotizar a tasas casi de 1.40%, niveles no vistos en un lustro. Asimismo, la inflación implícita en la diferencia entre los bonos de tasa nominal y tasa real en Estados Unidos, también a 10 años, se abatió hasta un nivel de 1.51% denotando la ausencia de una expectativa de presiones por el lado de la inflación.

En menos de dos semanas la Reserva Federal deberá corroborar que la situación es adversa por el lado del crecimiento y se espera que vuelva a bajar la tasa de referencia en un cuarto de punto. En el ínter, continúa el estira y afloja entre Estados Unidos y China en su disputa comercial y la intención de sentarse a dialogar.

La luz de varios focos rojos se puede haber diluido, pero los cambios de percepción no cesarán tan fácilmente, por ello considero que los rendimientos en las bolsas globales no repuntarán como lo hicieron en primavera, los mercados seguirán volátiles, no se confíe.

* Rodolfo Campuzano Meza es director de Estrategia y Gestión de Portafolios de Invex. Cualquier pregunta o comentario puede ser enviado al correo: [email protected]

Twitter: @invexbanco