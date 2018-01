Conocen a los embajadores de la francesa Louis Vuitton, en efecto, sus bolsas y zapatos; saben el nombre del equipo para el que juega Tom Brady e inclusive el nombre y la nacionalidad de su esposa, la brasileña Gisele Bündchen. Suelen utilizar Netflix como cápsula que los teletransporta hacia la transculturalidad que sólo se adquiere al hablar de la serie del momento. Inclusive, cuando compran en el City Market se sienten como si caminaran por el duty free del aeropuerto Charles de Gaulle de París. Sin embargo, 79% de los mexicanos no conoce o responde erróneamente cuando se les pregunta por el significado del acrónimo SRE, en efecto, de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Algo peor. Cuando se les pregunta por el nombre del titular de la SRE, 94% no lo sabe o no le atina.

Si a un mexicano que camina por el barrio Condesa en la ciudad de México o por la avenida Vallarta de Guadalajara lo detiene un encuestador para preguntarle el nombre del país que preside el G20, en promedio, 8 de cada 100 peatones respondería adecuadamente. ¿Qué es el G20? ¿Un modelo de Ford? ¿Un nuevo lanzamiento de Candice Swanepoel para Victoria’s Secret?

El nacionalismo es el mejor cuate del mexicano. Pues 51% cree que los extranjeros “debilitan nuestras costumbres y tradiciones”. ¿Se acuerdan de la banda de colombianos que roba su colonia? En efecto, 41% de los mexicanos cree que los extranjeros “generan inseguridad”.

¿Hablamos de racismo en México? de los mexicanos, 31% tiene una opinión mala o muy mala de los guatemaltecos. por arriba de los argentinos, 11 puntos porcentuales. ¿No son los chistes las fábricas de los estereotipos?

Los datos anteriores son recogidos en el estudio “México, las Américas y el mundo, 2012-2013”, el más reciente estudio realizado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas. Se trata de un interesante panorama sobre los vínculos y percepciones de los mexicanos sobre el exterior.

Ayer quise enterarme de lo que está ocurriendo en el Encuentro de Embajadores y Cónsules (REC) mexicanos en la Secretaría de Relaciones Exteriores. De una pila de periódicos poco encontré. Lo que sí me llamó la atención es que el periódico Excélsior llevara a primera plana una noticia con coordenadas globales: “NA NA NA NÁ: UN HIT MUNDIAL”. La pieza de un niño disfrazado de huichol cantando no para Zucaritas sino para Movimiento Ciudadano, un ovni de la política.

Nuestra cultura etnocéntrica nos lleva a quedar ciegos frente al mundo. Al leer en el periódico: “Un hit mundial”, me imaginé a los rumanos dando clic al video del niño. Algo similar ocurre cuando en algún noticiero de Azteca o Televisa alguien dice: “A continuación, las noticias de México y el mundo”. En realidad, nos tendría que decir: “A continuación, las noticias de México y las notas rojas y amarillas del mundo”.

La paradoja de la globalización es que, al incremento de oferta de información internacional, la demanda por información local se mantiene constante, o inclusive, crece.

En fin, poco supe de lo ocurrido en la REC. Lo que sí me enteré es que Luis Videgaray reconoció que la relación con Estados Unidos se está redefiniendo. Pocos medios pusieron atención. NA NA NA NA NÁ.

@faustopretelin