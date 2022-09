México, ¿blindado contra choques externos?: sí, RRO

A pesar de que la mayoría de los analistas continúan revisando a la baja las expectativas de crecimiento económico para el próximo año 2023, el responsable de las finanzas públicas de México, Rogelio Ramírez de la O, afirma que pese a las pandemia, a las presiones inflacionarias, las elevadas tasas de interés y la guerra en Ucrania, entre otras, México continúa creciendo.

Presume que en este gobierno la deuda ha crecido menos que en los 3 gobiernos anteriores, con un aumento real de 7% frente al 27% de los sexenios previos.

El saldo de la deuda, al cierre del año –informó el funcionario–, se estima en 48.9% del PIB; dos puntos porcentuales por debajo del monto aprobado en 2022 por el Congreso.

Ello, en virtud del sólido desempeño de los ingresos y la prudencia en el gasto.Sin embargo, no mencionó que el pago de los intereses de la deuda se tragará alrededor de 1 billón de pesos.

Por otra parte, no obstante que la OCDE revisó a la baja el pronóstico de crecimiento económico para Estados Unidos y para México para el próximo año, el secretario de Hacienda, no solo no lo revisa a la baja, sino que defiende su pronóstico de crecimiento de 3% para el próximo año.

El responsable de las finanzas públicas del país, no tiene dudas de que sus proyecciones de las principales variables económicas son realistas y no sólo las ratifica, sino que incluso considera que la ruta que sigue en materia de política económica, será una base sólida para el próximo gobierno.

El secretario de Hacienda, confía en que el manejo de las finanzas públicas del gobierno lopezobradorista permitirá una transición presidencial ordenada, soportar choques externos y además le dará margen de acción a la siguiente administración.

El Paquete Económico recientemente presentado ante el Congreso de la Unión –desde el punto de vista del funcionario– incluye un “componente ambicioso” de inversión y de fortalecimiento de los ingresos que, redundará en la posibilidad de que el año 2024, sea el año de la consolidación fiscal para el proyecto de Nación del gobierno actual.

La propuesta –asegura– abona a la fortaleza económica del país y la moneda, a la adecuada capitalización del sistema financiero mexicano y a la construcción de bolsas de liquidez que permitan a las finanzas públicas soportar choques externos y brindar margen de acción para el gobierno que entra, dijo.

Ese es el panorama que planteó ayer durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados para hablar sobre el informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y el recientemente presentado Paquete Económico 2023.

Para documentar su optimismo. Ramírez de la O, refiere que durante la primera mitad del año, el crecimiento económico de México ha sorprendido al alza y se ha ubicado por encima de los pronósticos de los analistas.

Hasta hoy, la economía ha ligado tres trimestres de expansiones en un contexto de fortaleza del mercado interno, la recuperación del consumo privado y del turismo a nivel nacional, así como de los avances de inversión pública y privada, enfatizó ante los legisladores.

La información registrada en materia de crecimiento económico hasta ahora, da base a las proyecciones y estimaciones de la Secretaría de Hacienda que proyecta una tasa de crecimiento del PIB de 2.4% para el cierre de este año 2022 y para el 2023 proyecta un rango de entre 1.2% y 3% con una proyección puntual de 3%.

Además de la tendencia de crecimiento económico registrada en lo que va de este año, ¿qué más observa Ramírez de la O?: 1.- 3 trimestres consecutivos de crecimiento.

2.- el fortalecimiento del mercado interno, que según él, es resultado de la mejoría en las condiciones de trabajo, en virtud de las reformas laborales, los programas sociales y el gasto de infraestructura.

Y 3.- La relocalización de empresas.

A pesar del preocupante contexto internacional marcado por una notable desaceleración económica y una eventual recesión económica que anticipa como probable la Organización Mundial de Comercio, para el secretario de Hacienda, la perspectiva es más optimista. Ojalá que no se equivoque, pero hay muchos temas que preocupan: el elevado gasto en las obras insignia, la enorme deuda que heredan a los gobiernos próximos con los programas sociales y las pensiones para adultos mayores y las elevadas expectativas en las principales variables macro. Al tiempo.

marcomaresg@gmail.com