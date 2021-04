La vacunación va funcionando en el mundo desarrollado. Las tasas de contagio, de necesidad de hospitalización y de mortalidad descienden a la velocidad a la que se aplican las vacunas.

La reducción de la preocupación con relación a la pandemia abre espacio en el escenario para la vuelta de otros temas que seguramente crecerán en intensidad y marcarán el rumbo de los mercados. Le dejo algunos:

1.- La divergencia en la recuperación. El crecimiento mundial estará dividido en dos: la tracción que tengan aquellos países en donde se logró un nivel de control satisfactorio con la pandemia y el letargo de aquéllos que seguirán luchando con la tasa de contagios y la excesiva mortalidad.

Tal vez los mercados financieros no sean el mejor espejo para reflejar lo anterior, pero lo que podríamos ver especialmente en el mundo emergente es la intensificación de una etapa crítica de falta de crecimiento y con ello la inestabilidad política que, dicho sea de paso, podría arraigar la tendencia menos democrática que ya se ha visto en los últimos años.

2.- La pugna Estados Unidos – China. Este fin de semana será el cambio climático, en otra semana será la postura de ambos gobiernos con respecto al poder de los grandes consorcios en ambos países, luego será el avance tecnológico y así sucesivamente. La beligerancia de la anterior administración en Norteamérica puede ya no estar, pero la creciente pugna de ambos países por la predominancia en el ámbito económico sigue haciendo bastante ruido.

3.- La pugna Estados Unidos y Europa vs Rusia. El estatus de la relación ha cambiado. Rusia realiza maniobras amenazantes cerca de Ucrania; Estados Unidos establece sanciones y declaraciones no vistas en los últimos cuatro años contra el Gobierno de Putin, en Europa muchos países demandan el establecimiento de más sanciones.

En Alemania hay elecciones en septiembre. Hasta ahora el Gobierno alemán no se ha pronunciado en el tema. Pero seguramente tomará una postura con relación al conflicto una vez que pase el proceso electoral. Los editoriales al respecto seguirán fluyendo y el problema puede volver a ser influencia en el tema de potenciar la recuperación.

4.- Irán. Hay una clara desconfianza con respecto a la voluntad del gobierno de Estados Unidos de revivir el acuerdo que existía con Irán. Dicho país ha vuelto a accionar sus labores para tener armas nucleares. Israel y Estados Unidos presionarán en sentido contrario. El mercado de petróleo y en general el ambiente geopolítico podrían resentir el que no exista alguna solución.

5.- El proceso de cambio de mecanismo de votación en algunos estados, la cercanía de las elecciones intermedias, la desorientación aparente del segmento republicano, etc. son temas que también influirán en la conversación norteamericana.

Todos estos asuntos que habían pasado a un segundo plano, vuelven a aparecer en los titulares de las noticias. Añádale a esto, los problemas específicos del salto abrupto en el crecimiento, el repunte de la inflación y su posible transitoriedad, la postura de los bancos centrales, cuyo intento de desactivar los fuertes estímulos actuales puede acudir a los mercados, el aumento de impuestos necesario para “pagar” por el excesivo gasto que significa enfrentar la pandemia, etc.

Cuesta trabajo explicar las ganancias en los mercados, a menos que recordemos que están sostenidas por una profunda distorsión.

En México, no disminuye mucho el apremio por la pandemia, y vienen las elecciones. Ya sabíamos que el “ruido” político sería intenso. No hay mejoras en temas como el crecimiento, la inseguridad, la generación de empleo, etc.

Si usted es un frecuente lector de este espacio, lo cual agradezco, debería ya tener claro que las fluctuaciones en el tipo de cambio se deben a factores específicos y no al “humor” que nos generan todo ese tipo de noticias.

No debería tampoco estar sorprendido de ver a la cotización de nuevo por debajo de los 20 pesos dado que los factores que contribuyen a fortalecer al peso están de nuevo presentes en los mercados, en especial la propensión al riesgo en los mercados globales. Sólo recuerde que en determinados momentos esos factores pueden desaparecer súbitamente.

