Es evidente que, pese a dificultades, la estrategia de la oficialía mayor de la Secretaría de Hacienda ha empezado a funcionar y se empiezan a conseguir medicinas, material y equipo de curación a los precios que quieren.

Sin embargo, a la hora de que se les informe que todo se entregará aquí, en CDMX, para que la Oficialía Mayor lo distribuya en todas las clínicas y hospitales del sistema de salud para el cual se hicieron las compras, toparon con la valla de la distribución.

Por un error de juicio se vetó a las pocas distribuidoras y ahora le piden al IMSS que analice como distribuir las medicinas, el material y el equipo de curación. Difícil que tenga la capacidad. La opción sería que, sin decir nada, se asignen contratos para la distribución y, tan, tan.

Ebrard: Trump ignora la idea centroamericana

Se ha reunido el encargado del despacho en la Secretaría de Seguridad Interna de Estados Unidos, Kevin McAleenan, con los ministros del interior de Guatemala, El Salvador y Honduras, para hablar del problema de los migrantes.

El primer acuerdo fue que haya más agentes de las dependencias de seguridad e inteligencia del gobierno de Estados Unidos en Guatemala, para ayudar a combatir el lavado de dinero y el tráfico de drogas y personas.

Ni por error mencionaron el plan presentado en Washington por el canciller Marcelo Ebrard. Parece que a la Casa Blanca no le interesa cambiar los términos de la Iniciativa Mérida. O al menos financiar el plan mexicano.

Otro amago: “que lo piensen los jueces”

Por enésima ocasión desde Palacio Nacional se hizo un amago contra los jueces, contra aquellos jueces suyos fallos no satisfagan al Ejecutivo Federal, quien les advirtió “que lo piensen antes de hacerlos”.

En estricto rigor lo que el Presidente de la República hace es amagar con el escarnio público a los jueces cuyos fallos no satisfagan, lo cual significa una presión indebida y anticipada sobre el Poder Judicial.

Porque escarnio, dice el diccionario, es befa tenaz con el propósito de afrentar. Y también lo equipara a un agravio, a una burla, a una humillación, a una vejación y a un menosprecio. Peculiar estilo de dialogar.

Notas remolino

Si no se entrena a la Guardia Nacional como enfrentar turbas de civiles armados, como ocurrió en La Huacana, o si no les autoriza a utilizar gradualmente la fuerza, de poco servirá que envíen a Michoacán cuatro mil guardias, como ofreció el titular de Seguridad Alfonso Durazo… Lo más importante, de no cambiar la actitud del gobierno federal, su principal problema será tener que combatir a las bandas criminales con militares y policías desmoralizados por la falta de respaldo de los mandos civiles… Después de la reunión en Toluca, los gobernadores priístas respaldan la candidatura del mandatario estatal campechano Alejandro Moreno Cárdenas para la dirigencia nacional del PRI. Quizá porque los mandatarios si son miembros del partido hace muchos años… Es posible que los despidos por recortes de personal obedezcan a una lógica que la mayoría no entendemos, pero es inaceptable que un gobierno de izquierda no pague las liquidaciones completas y, como cualquier patrón neoliberal abusivo, pretenda arrinconar a los despedidos para que acepten liquidaciones por menos de la mitad de lo que legalmente les corresponde… Asistió el gobernador oaxaqueño Alejandro Murat a la inauguración del parque eólico más grande de Latinoamérica en la zona istmeña...