Todos los mexicanos sabemos lo que son los tacos en sus distintas modalidades, por eso no gastaré ni tiempo ni espacio en hacer una descripción de ellos. En contraposición son pocos —creo— los que saben qué es un regidor. Si bien es fácil de intuir que se trata de una figura de autoridad puesto que el adjetivo proviene del verbo regir cuya etimología latina es regere que significa gobernar.

Por su significado, regidor en algunos países significa ser el encargado de cumplir con lo dispuesto por el director de una película o una obra de teatro; en otros países es sinónimo de alcalde. En el nuestro, ser regidor es tener un cargo municipal que, al igual que el o los síndicos —según el reglamento de cada municipio— forman parte del ayuntamiento que encabeza el alcalde o presidente municipal. Los regidores y el/o los síndicos los presenta el alcalde como parte de su equipo de trabajo, digamos una planilla en las elecciones. Sus nombres y partidos a los que pertenecen aparecen en la boleta comicial. No necesariamente deben pertenecer todos al mismo partido que el candidato a la alcaldía; e, inclusive, puede darse el caso de que síndicos y regidores pertenezcan a un partido diferente al del alcalde ganador.

De una u otra forma los regidores son representante de la sociedad y su deber es el bienestar de los ciudadanos. También generar propuestas, realizar reformas, derogaciones o adiciones a los reglamentos municipales. Lo anterior nos conduce a catalogar a un regidor como miembro de honor de una sociedad.

Lectoras y lectores se preguntarán ¿a qué viene tanto rollo? Confieso que al empezar a escribir pensé que en un par de párrafos iba a explicar lo que es un regidor. Conforme me fui informando caí en la cuenta de que mi cálculo fue inversamente proporcional a mi ignorancia sobre el tema.

El jueves pasado el honorable Néstor Gómez Olvera, miembro del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y regidor del ayuntamiento de Pachuca, Hidalgo, hizo un viaje con su familia a Tecolutla, Veracruz. Llegaron hambrientos. Entraron a cenar a una taquería llamada “Los Jairos”. Ordenaron alimentos con profusión. Comieron como si el pecado de gula no existiera.

Al presentarle la cuenta al señor regidor le extrañaron dos cosas: Una que el personal de la taquería no reconociera su posición política; otra, que le cobraran tan caro. ¿Qué? —dijo con voz de reclamo— ¿No me conoces? Para que te lo sepas y la próxima vez no se te olvide: Soy regidor de Pachuca. Re-gi-dor. Además la cuenta está alterada ¿Pues qué se rompió? No comimos tanto. No te voy a pagar y alégale. Dicho lo cual el re-gi-dor y sus acompañantes reaccionaron de una manera agresiva y violenta. Se armó un zafarrancho.

Según testigos, en la riña los comensales atacaron con sillas, platos y botellas causando daños materiales e hiriendo a cuatro empleados de la taquería que requirieron atención médica. Llegó la policía a poner orden. Los dueños de “Los Jairos” presentaron una denuncia formal de hechos y exigieron reparación de daños.

El honorable regidor pachuqueño, dio su propia versión. Dijo que en la taquería le habían faltado al respeto a su hija, además él y sus acompañantes fueron agredidos por los heridos y hasta por los policías. Y volvió a presumir ser regidor de Pachuca.

Existen personas que se suben a un ladrillo y se marean.

