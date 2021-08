Ya es costumbre que cuando el presidente se enfrenta a los datos reales y duros que no son de su agrado, ya sea porque lo desmienten o niegan sus creencias o deseos y sin importar que la información sea de fuentes oficiales, acude a que él tiene otros datos, los cuales obviamente nunca da a conocer por la sencilla razón de que estos “otros” datos no existen. No importa el tema del cuál se trate, si la realidad no le gusta, se escapa a su “realidad paralela” en la cual los “otros” datos sí existen.

Que fue un error cancelar el aeropuerto de Texcoco y construir uno en Santa Lucía, él tiene sus otros datos. Que no es eficiente construir una refinería y menos aún en Dos Bocas, él tiene sus propios datos. Que el trenecito maya nunca será rentable, él cuenta con otra información. Que su política de seguridad sustentada en “abrazos, no balazos” no ha reducido la delincuencia, él tiene sus propios datos. Que la estrategia para combatir la pandemia ha sido un fracaso tal que México está en los lugares más altos en el mundo en letalidad, dice que es calumnia y que él tiene otros datos. Que de haber instrumentado una política fiscal contracíclica para enfrentar el choque derivado de la pandemia, el impacto sobre el empleo hubiese sido significativamente menor, él cuenta con otra información. Qué hay un notorio desabasto de medicinas, incluyendo las que se requieren para tratar el cáncer infantil, él tiene otra información. Que el ataque al Estado de derecho ha desincentivado la inversión privada y el crecimiento, lo niega y afirma que él dispone de otros datos. Y así tema tras tema; cuando se confronta a los datos duros que le desagradan, los niega, afirma que él tiene sus propios datos y de paso lanza una diatriba en contra de quién haya generado esa información, aunque sea su propio gobierno.

Sus “otros” datos ya forman parte del folclor nacional y son fuente de chistes, memes y cartones. Si en esto quedará, la parte folclórica, no sería de mayor importancia. Sin embargo, lo grave del asunto es que decisiones cruciales en el diseño e instrumentación de políticas públicas basadas en esos “otros” datos pueden acarrear un alto costo social. Si el presidente se cree eso de sus “propios datos” y además está rodeado de un grupo de cortesanos que en lugar de hacerle ver la realidad, se los festejan o le proveen de información falsa, le impide corregir errores en el diseño e instrumentación de programas públicos, le impide cambiar la estrategia cuando es necesario.

El último caso está relacionado con los resultados que arrojó la Encuesta Nacional de Ingresos y Gasto de los Hogares que elaboró el INEGI y que fueron la materia prima que utilizó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) para hacer la medición multifactorial de la pobreza. Es claro que al presidente no le gustaron los resultados que arrojaron un aumento en la incidencia de pobreza: el número de personas en una situación de pobreza aumento en 3.8 millones de individuos para llegar a 55.7 millones, mientras que aquellos en pobreza extrema ascendieron a 10.8 millones, 2.1 millones más que en 2018.

Tampoco le gustó que el estudio de Coneval mostrara que la carencia social que más aumento fue el acceso a servicios de salud ya que puso en evidencia que fue un error cancelar el Seguro Popular y sustituirlo con el engendro que es el INSABI, uno de sus proyectos estelares, como tampoco le gustó que la evidencia señalara que la política de gasto social es ahora menos progresiva que en el pasado reciente.

El presidente simplemente negó la información, afirmó que tiene otros datos, de paso atacó al Coneval y afirmó que su política social ha sido todo un éxito cuando la evidencia arroja lo contrario. Así, imposible corregir.

