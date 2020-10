Polémico como servidor público, sin derrota en el litigio, Javier Coello Trejo nunca ha rechazado que públicamente lo llamen el fiscal de Hierro, ni se queja de que los medios lo ubiquen en el Top 3 de los abogados del Diablo. Pero en el recuento de sus múltiples batallas legales no aceptaba que le endilgaran derrotas.

Antes del caso Emilio Lozoya, su récord de victorias estaba incólume... salvo el desenlace del pleito entre Jorge Vergara y Angélica Fuentes, hace cinco años. Asesorado por Coello Trejo, el entrepeneur tapatío había emprendido una veintena de demandas contra su exesposa, con la que disputaba el control de Omnilife, Angelíssima y el club de futbol Chivas.

Por la cuantía -la presunta defraudación fue valuada en 4,000 millones de pesos- pero sobre todo por el fin de la famosa power couple, ese pleito fue uno de los casos más mediáticos, en ese momento. El abogado había conseguido una orden de aprehensión contra la empresaria juarense pero no pudo seguir adelante, por la decisión de Vergara de negociar con la madre de sus dos hijas.

Del convenio conciliatorio, poco se supo... hasta ahora. En vísperas del primer aniversario del fallecimiento del empresario, Fuentes hizo pública su intención de acudir a la justicia tapatía para reclamar la herencia de dos hijas y el pago de un adeudo, por un “préstamo personal” que hizo al fundador de Omnilife.

Desde su divorcio -recordó en el videomensaje divulgado el miércoles- “he vivido en una lucha constante, tratando de defender mi imagen y mi trayectoria, mi familia y mi patrimonio”. Sin aludir a Coello Trejo, aceptó que hace cinco años se involucró en un litigio largo y doloroso. “Buscaron quebrar mi espíritu, pero no pudieron...”, afirmó ante la cámara para luego decir que está preparada para nuevos ataques infundados y mentiras absurdas.

¿La mayor? La versión de que habría envenenado a su exmarido. Ahora, Fuentes sostiene que Vergara habría desheredado a sus hijas, a las que sólo les otorgó una pensión marginal durante un par de años. El emplazamiento --de acuerdo a fuentes del Poder Judicial del Estado de Jalisco-- no había sido presentado, hasta el cierre de este espacio, aunque abogados familiarizados con el caso refieren que la empresaria acudiría a un juzgado civil, en contra de la sucesión de Vergara, quien dejó como herederos a sus hijos Amaury y Kenya.

Y es que hace dos años, Vergara y Fuentes finiquitaron todos sus adeudos, controversias y pendientes personales con el convenio de divorcio y mutuamente renunciaron a demandarse entre ellos por cualquier evento ocurrido hasta esa fecha. A partir de entonces, Vergara quedó en libertad de heredar o legar sus bienes en la forma que decidiera y repartirlos entre sus hijos --tuvo descendencia con tres mujeres distintas-- al margen de la negociación con su exesposa.

Esas mismas fuentes rechazan que Vergara hubiera desheredado a sus dos hijas, Mariaignacia y Valentina. “Es completamente falso”, apuntan, “ellas están contempladas en el testamento, en los términos que contempla la ley tratándose de menores de edad”. Y acceden a una pensión alimenticia, que será entregada puntualmente hasta que terminen sus estudios.

En su testamento, precisan, Vergara pudo dejarles bienes adicionales o no. Y sólo las partes interesadas y el albacea de la sucesión están informados sobre esos temas con precisión. “Que no les haya dejado bienes adicionales a la pensión alimentaria no quiere decir que las haya desheredado”, aclaran. Y cuando un padre tiene hijos menores de edad, además de otros hijos, la única obligación legal que tiene es la dejar en su testamento una pensión alimenticia. Durante el divorcio quedó explícito que la obligación del pago de la pensión alimenticia era de ambos y de forma proporcional.

¿Y el adeudo pendiente? Incobrable, a la luz del convenio de finiquito firmado en el 2018. Y sin posibilidad legal de que proceda acción alguna en contra de la sucesión del señor Vergara.

Javier Coello Trejo dejó la defensa de Jorge Vergara en el 2018 y no mantiene relación alguna con sus herederos. La demanda civil que Angélica Fuentes anunció buscaría alcanzar la participación accionaria de Omnilife y/o del Club Chivas. Tocará al juez definir si tiene derecho.

Efectos secundarios

RESPONSABILIDADES. Edgar Torres Garrido, exdirector de Pemex Fertilizantes, había sido inhabilitado por el Órgano Interno de Control de la empresa productiva del Estado, por la adquisición irregular de la planta de Fertinal. Para recurrir esa sanción y la multa correspondiente, impuesta por la Secretaría de la Función Pública, el exfuncionario peñista acudió al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuya sala superior conoció el expediente 14275/19-17-14-2/1710/19-PL-02-04 proveniente de la sala regional metropolitana. El pleno decidió que procede la multa por 619.5 millones de pesos, la destitución y la inhabilitación por 15 años. La operación --dice el fallo-- era inviable.

@aguirre_alberto