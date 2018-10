En el 2012, por la veda electoral, el Fondo para la Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Estado de México dejó de recibir 100,000 pesos por parte de la administración encabezada entonces por Eruviel Ávila Villegas. Nada que ver con el peculiar manejo presupuestal en aquella entidad que un año antes todavía gobernara Enrique Peña Nieto.

Al año siguiente, el gobierno estatal destinaría 5.5 millones de pesos al fondo administrado por el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, que sumarían los 100,000 pesos adeudados; mientras que el Instituto de Salud y el Instituto Materno Infantil —ambas instancias— aportarían otros 917,000 pesos. Y al Instituto para la Seguridad Social de los Trabajadores al Servicio del Estado y los municipios destinaría 47.9 millones de pesos. En total, 54.5 millones de pesos que permitirían fondear cuatro proyectos prometidos por la administración de Ávila Villegas para modernizar el sistema de salud mexiquense.

Una tarea titánica en la entidad más poblada del país, que requería la intervención de la UAEM, que obtuvo tres contratos, por 295 millones de pesos. ¿La versión 1.0 de la Estafa Maestra? El cuarto proyecto, encargado a la firma Knowtion, del ingeniero Arnoldo Díaz Olavarrieta, consistía en la implementación de un sistema automatizado para la creación y gestión del expediente clínico único dentro del ISSEMYM.

Los desarrolladores denominaron Medtzin a su software, que instalaron y comenzaron a operar en 23 unidades médicas del instituto en el 2015, bajo un contrato adjudicado directamente. Los contratantes erogaron 82.7 millones de pesos, pero los proveedores incumplieron con sus obligaciones.

Knowtion no entregó documentación como manuales de usuario y guías de instalación de las actualizaciones, no presentó ninguna programación de visitas a unidades médicas, incumplió con los mecanismos de entrega, la actualización del código fuente, el reporte diario, las visitas y monitoreo a unidades, y tampoco hizo reuniones mensuales durante el segundo semestre del 2016.

En el primer semestre del 2017, la funcionalidad de Expediente Único no se cumplió, tampoco las visitas a dos hospitales, no se hizo el monitoreo remoto en 34 unidades, no se realizaron los reportes de programación de monitoreo a las unidades vía remota ni en los lugares de sitio, no se capacitó al personal, y no se hizo el reporte de hallazgos y recomendaciones por unidad médica, entre otras irregularidades.

Knowtion abandonó el proyecto y la directiva del Issemym tuvo que acudir a otras instancias. La Fiscalía General del Estado de México atendió la denuncia judicial y actualmente investiga los hechos, pero la información correspondiente está reservada hasta por cinco años.

Son cinco contratos los que fueron clasificados de esta forma por el Comité de Transparencia del Issemym. El contrato CAD025/025/2016 era de 29 millones de pesos (IVA incluido) y daría mantenimiento y soporte a 106 unidades médicas y un nodo, entre el 1 de enero y 13 de octubre del 2017.

Knowtion se constituyó inicialmente, el 27 de junio de 1988, como Industrias Amalgamadas SA de CV, y cambió su denominación el 2 de marzo del 2010. Anteriormente, su apoderado legal era propietario de Servicios Profesionales en Informática, Comunicación y Evaluación, una empresa integradora con más de 15 años de experiencia en el ramo.

Dado que guardan relación con la licitación y son antecedentes, el Comité de Transparencia determinó reservar también los contratos CAD039/048/2013, CAD039/034/2014, CAD014/014/2015, CAD023/022/2015 y CAD025/025/2016.

EFECTOS SECUNDARIOS

ORIENTADO. Marcelo Ebrard realizó su primera gira internacional desde que fue perfilado como canciller de la administración entrante. En Japón, el ministro de Economía, Comercio e Industria, Hiroshige Seko, le transmitió que junto con su primer ministro, Shinzo Abe, tiene gran interés en que inversiones niponas frescas lleguen a México, en cumplimiento con las nuevas reglas de origen del reciente acuerdo comercial Estados Unidos-México-Canadá. Particularmente, Japón ha puesto la mirada en ampliar su presencia tecnológica en México, particularmente en el campo de las energías limpias a partir del uso del hidrógeno como combustible. Ebrard también se reunió con directivos de Mitsubishi Corporation, socios mexicanos en la Exportadora de Sal, que pronto sufrirá una reconversión. Y pronto volverá a viajar al lejano Oriente. ¿Su siguiente destino? China.

DISPUTADOS. La Comisión para la Protección de Riesgos Sanitarios se ha convertido en un poderoso agente económico, con la concentración de 10% del Producto Interno Bruto y 11.5% de la inversión directa extranjera bajo su égida. Y también (¿o por lo mismo?), en un atractivo trofeo. La presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, empuja con denuedo al excomisionado, Federico Argüelles; mientras que el líder de la bancada morenista en San Lázaro, Mario Delgado, impulsa al exasambleísta Xiuh Guillermo Tenorio. Ambos quedarían rezagados ante la nominación de Elías Moreno Brizuela, médico de profesión, exsecretario de Protección Civil del GDF y cercano al futuro canciller, Marcelo Ebrard. Sin embargo, la protección de datos a los medicamentos innovadores, logrando la ampliación de las patentes en el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA, por su sigla en inglés), está influyendo fuertemente en la forma en que el mandatario electo debe atender los requerimientos del nuevo tratado y se requiere a un conocedor de la estructura de Cofepris. Algunos actores del sector salud y la academia han mandado señales a López Obrador: empezar de cero implica un riesgo y la continuidad es el mejor camino, por eso hay un cuarto en la contienda: Julio Sánchez y Tépoz. ¿Y el futuro secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela? Al parecer no tiene voz en este asunto.

