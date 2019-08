Zedillo, el segundo economista que llegó a la Presidencia, enfrentó la peor crisis financiera del México moderno. El reto era reconstruir la confianza, sobre todo ante los mercados financieros internacionales. Ello se logró con un programa de estabilización coherente, aunque duro, que gozó de credibilidad para el éxito. Tan fue así que tan pronto como en 1997 México retornó a los mercados de capitales, la economía creció en forma razonable, la inflación fue controlada, se adoptó con éxito un régimen de flotación cambiaria, se reconfiguró acertadamente el sistema bancario y se repagó en forma adelantada el paquete de rescate al FMI y a Estados Unidos.

Esta estabilización exitosa fue el mérito de la habilidad política y pericia técnica de Guillermo Ortiz como secretario de Hacienda y sus colaboradores. Tuvo el apoyo de un sólido grupo del Banco de México. En la segunda mitad del gobierno, Ortiz, ya como gobernador del banco central, continuó siendo el eje de la política económica. En Hacienda, Zedillo designó a José Ángel Gurría, economista con experiencia en gobiernos anteriores.

El gobierno de Vicente Fox tuvo un manejo estable de la economía. Mantuvo a Gil Díaz como su secretario durante todo el periodo. Los economistas que más influencia tuvieron en el presidente fueron Eduardo Sojo y Ernesto Derbez, que no son egresados del ITAM.

Felipe Calderón, en los tres primeros años de su gobierno, confió en los consejos de Agustín Carstens, su secretario de Hacienda. Entre los economistas que tuvo en su gabinete estuvieron Meade (Energía y Hacienda), Mayorga (Agricultura), Luis Téllez (Comunicaciones) y Georgina Kessel (Energía). Con Peña Nieto prácticamente el único consejero económico fue Luis Videgaray, quien ejerció una influencia poderosa y profunda en el presidente, pero no siempre con las mejores opiniones y decisiones. Meade, como secretario de Hacienda, tuvo un desempeño mediocre.

López Obrador dio entrada a economistas formados en el Colegio de México, pero desdeña a los economistas y tecnócratas. En su soberbia, ha dicho que la “economía no es ciencia” y que “los asuntos públicos no se les pueden confiar a los economistas”. Presume ser autor de una nueva corriente, “la economía moral” y hasta prometió un texto al respecto. No tiene asesores económicos. Si acaso, Herrera podría cumplir esa función.

El riesgo es que crea que él solo puede tomar las decisiones económicas y que no necesita a los economistas, lo que ya llevó a la pifia del Plan Nacional de Desarrollo. Como se vio en esta serie de tres artículos, los presidentes siempre han tenido asesores económicos formados en diferentes universidades y corrientes. ¿No sería bueno, señor presidente, escuchar opiniones diversas en materia económica para tomar decisiones más informadas?