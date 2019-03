Ante el loable esfuerzo del actual gobierno por buscar cobertura total de medicamentos, hay muchas dudas en torno a cómo lo logrará sin incrementar la inversión en salud. La opción que vislumbran es conseguir mejores precios, pero ésta ya viene de años atrás, y sí se han logrado ahorros. Simplemente en el sexenio pasado se obtuvieron ahorros -el IMSS lo presumió ampliamente- por más de 18,000 millones de pesos, una fuerte cantidad, y no se sabe qué tanto pueda aún estirarse más esa liga.

Un punto con el que el Gobierno actual prevé presionar para conseguir los mejores precios de medicamentos e insumos para la salud es hacer licitaciones internacionales, llamando a proveedores allende nuestras fronteras. En principio puede sonar bien pero no hay que ignorar el elevado riesgo de que terminen comprando medicamentos de mala calidad. Y al final los ahorros buscados se conviertan en riesgo para la salud de los mexicanos.

Es importante que esto lo tenga claro el equipo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Seguro la industria farmacéutica ya se lo ha hecho saber, pero no es una cuestión de intereses de la industria; es de prevención de riesgos para la población. En particular, en referencia a la compra consolidada para el siguiente trimestre que recién ha arrancado Hacienda, se debe tener presente que el mercado mundial de terapias es delicado y complejo, y normalmente las empresas farmacéuticas planean con bastante anticipación su producción pues los pedidos no son de un mes para otro, y como son productos con caducidad precisa, no suelen tener sobrantes. No es como comprar computadoras, muebles o papelería. Pero sí es cierto que hay una acérrima competencia. Y si hay empresas -de China e India por ejemplo- que se prestan para estos casos a ofrecer medicamentos a precios de ganga pero sin la mayor garantía de seguridad, calidad y eficacia.

Justamente por ese escenario de competencia internacional algunos países ya han impuesto candados para prevenir ese riesgo de adquirir cualquier cosa a costa de obtener el mejor precio.

El año pasado en Estados Unidos se determinó la prohibición de que el Gobierno apruebe la importación de medicamentos de prescripción si es que no cumple los estándares de calidad marcados por el regulador sanitario estadunidense FDA. Y ello fue en respuesta a los esfuerzos del gobierno de Trump por buscar igualmente mejores precios. Allá no fue posible. En ese mismo sentido ha ido la EMEA en Europa.

La duda está si en México la autoridad regulatoria Cofepris hará valer su peso para defender la calidad de los medicamentos adquiridos por el gobierno.

Es parte de su razón de existir de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) que lleva José Alonso Novelo Baeza. De hecho tendría que estarse coordinando con SHCP y trabajando en paralelo para que en esa búsqueda por el mejor precio no se salga de lo permitido. El riesgo es serio y aparte se echaría por la borda los avances y el prestigio que México como un país exigente en su regulación sanitaria que no deja entrar cualquier insumo si su fabricante no tiene certificado de buenas prácticas de fabricación. Por algo México tiene el aval de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Hay temor de que se retroceda en ese camino. Un gran problema es que a nuestras actuales autoridades les cuesta mucho reconocer algo positivo que se haya hecho en el pasado.

Pero es innegable que en regulación sanitaria México tiene liderazgo internacional más allá de América Latina, por lo que en principio se tendrían que respetar sus lineamentos empezando por los compradores gubernamentales de insumos para la salud

El tema de los becarios

Y hablando de Cofepris, se ve que la parálisis no se ha superado. Por lo pronto, tras muchas presiones en redes sociales y la amenaza de que cerrarían por unas horas la sede de la institución, ya empezó a regularizar el pago de más de 200 becarios -sostén importante en la operación del organismo. La secretaria general Ana Pérez intervino y habló con los chicos para evitar el cierre. Este martes apenas les pagaron lo correspondiente a febrero. Pero la crisis al interior de Cofepris continúa. Este martes se hizo llegar a periodistas de la fuente de salud un texto atribuido a la “comunidad de Cofepris” donde se habla de fractura no sólo con el anterior equipo sino entre los propios nuevos que siguen llegando sin tener el mínimo conocimiento técnico y legal en materia sanitaria. Y mencionan el caso de Alejandro Nieto Rodriguez candidato a ocupar una área tan fundamentalmente técnica como la Comisión de Operación Sanitaria, y para la cual no tiene ni ápice del perfil requerido. Pero ese es sólo uno de tantos.