“Lo quiero felicitar, primero que nada, darle un aplauso apoteósico por esa acción tan laudable que está haciendo para los jóvenes.

“Me da muchísimo gusto pertenecer a esta generación que fue parte de esta cuarta transformación, en la cual muchos jóvenes están recibiendo ese apoyo que yo en algún momento quise y que nunca tuve, porque los gobiernos priistas siempre se burlaron del pueblo mexicano. Por tal motivo quiero felicitarlo enormemente.

“Segundo, ésta sí es una pregunta debido a que en las redes sociales me comentan mucho: ‘Oye, Iber, ¿por qué el Poder Judicial no está entendiendo, no está entrando en cintura, no va en la cuarta transformación? Se están burlando del pueblo cuando dicen que se reducen 25% de su salario, ganando así 200,000 pesos. Es una burla para el pueblo. No mentir, no robar, no traicionar al pueblo’.

“Usted dijo que no va a actuar, no los va a despedir. La gente inclusive está proponiendo hacer una marcha para que los destituya.

“Yo le replanteo: ¿Consideraría usted impulsar una iniciativa para que el Poder Judicial entre en cintura o, en su debido defecto, removerlo del cargo si insisten en no acatar la ley y la orden del pueblo?”.

Las palabras que anteceden fueron formuladas ayer, en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, por un joven periodista social que se identificó como Iber Alejandro, de “redes sociales”.

Después de algunos minutos encontré que Iber tiene cuentas en Twitter, Facebook y YouTube. En la primera, @IBERALEJANDRO69, se identifica como ingeniero y tiene 5,750 seguidores; en la segunda se ostenta como artista y tiene 1,238; y en la tercera tiene 361,821 suscriptores que lo hacen ser un youtubero exitoso. Hasta ayer, a la 1:15 de la tarde (Centro), el video que subió a YouTube en donde se ve su participación en la conferencia de prensa, había sido visto, total o parcialmente, por 43,070 personas.

En su pregunta, Iber demostró que ignora que la división de poderes la establece el Artículo 49 de nuestra Constitución, que dice: “El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo”.

Para Iber, el titular del Poder Ejecutivo puede despedir a los miembros del Poder Judicial que no se sumen a su cuarta transformación. Peor aún, sugiere que se impulse “una iniciativa para que el Poder Judicial entre en cintura o, en su debido defecto, removerlo del cargo si insisten en no acatar la ley y la orden del pueblo”.

La reacción generalizada de los seguidores de Iber fue felicitarlo; nadie le dijo: “Oye, Iber, ¿sabes lo que es la separación de poderes y que el presidente no es jefe de los otros dos?”.

Las “benditas redes sociales” esparcen muchas ideas y conocimientos positivos, pero también la ignorancia de muchos. Qué peligroso.

Afortunadamente, la respuesta que Andrés Manuel le dio al joven empezó con estas palabras: “No vamos a intervenir en la reforma del Poder Judicial. Esto tiene que surgir del interior del mismo Poder Judicial, que es un poder independiente y autónomo”. Lástima que, aparentemente, los seguidores de Iber no las registraran.

