Este pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, una usuaria de Instagram lanzó una sticker de “tu turno” con la dinámica: Escribe tu nombre y añade la palabra “hallada”. En este caso, el ejercicio consiste en entrar a un buscador como por ejemplo Google, escribir tu nombre de pila, agregando después la palabra “hallada”, para luego tomar una foto de los resultados y compartirlo en tu historia. La idea de fondo es participar para generar awareness acerca del fenómeno de la violencia contra las mujeres, particularmente en su forma más extrema que es el feminicidio.

Cuando me encontré con este ejercicio mientras surfeaba las historias, sentí como una cuchillada en el alma, ¿de verdad es posible que si realizo esta búsqueda con mi nombre, encontraré la triste y terrorífica historia de una niña o de una mujer como yo, con la que comparto mi nombre -quizá los mismos sueños, ilusiones- que desapareció, fue violentada y después asesinada? Di clic al sticker y me quedé mirando la pantalla. Después de unos instantes lo hice y escribí en Google: “Lourdes hallada”. Esta me arrojó cinco ligas, cinco historias en las que se describía con santo y seña cómo se habían truncado los sueños y el futuro de cinco mujeres y niñas.

Con profundo dolor, compartí la imagen y publiqué mi historia. Esta tendencia, que hasta el momento tiene 1.5 millones de participantes, además de sumar reconocimiento a la terrible situación de violencia contra las mujeres que existe en nuestro País, permite generar empatía y cercanía con las víctimas: ella también soy yo.

En Saxum Media hicimos una medición de lo acontecido en redes en este pasado 8 de marzo, siendo el hashtag #NiUnaMenos el que obtuvo mayor reconocimiento e interacciones en redes sociales. En este hashtag, relacionado con la temática de violencia y feminicidio encontramos 166,900 menciones, con una participación de 1.2 millones de interacciones. Con un sentimiento positivo del 40 por ciento, relacionado con la viralización de carteles con mensajes de unidad, fuerza; 20.5 por ciento negativo, en cuanto al miedo y el horror del feminicidio y la violencia contra las mujeres.

Dentro de los mensajes más viralizados, destacan estos: “cada día en México asesinan a 10 Mujeres”, “lucho por eso que me hicieron y nunca he contado”, “en memoria de todas las niñas a las que nunca les creyeron”, “valientes ya somos, queremos ser libres”, “ustedes que marchan, sí me representan”, “hoy va por las que salieron y nunca regresaron, por las que se enamoraron y fueron violentadas. Va por las que tienen miedo de decir: basta”

Las mujeres este 8 de marzo, pidieron, de acuerdo con las tendencias que encontramos: Justicia, poner fin al miedo, no más muerte, no más asesinadas. Se hacen llamadas a la igualdad. Conmemorar las luchas de las mujeres para dar enfoque a los problemas y visibilizar la situación que viven las mujeres, no celebrar. Entendimiento: “entiéndanlo” la cual está relacionada con un reclamo al presidente López Obrador por su falta de entendimiento y empatía y que hace eco a sus declaraciones pasadas en las que afirmaba que lo que buscaban las mujeres era afectar su gobierno. Por supuesto, no podría faltar la tendencia feminismo y feministas, también fuertemente presente como llamado a la colectividad y a la unidad de los diversos movimientos que participaron.

En cuanto a las plataformas digitales que generaron un mayor número de interacciones y mayor alcance para los mensajes del #8m, encontramos en primer lugar a TikTok y a Twitter en segundo lugar.

Dicen que no nos entienden, es muy simple lo que queremos, no queremos que nos maten, ni violen, ni violenten. Para muestra, basta decir que tristemente, el 8 de marzo, fueron asesinadas en México, 11 mujeres, en el Día Internacional de la Mujer. Queremos que ya no haya más adolescentes hospitalizadas por violencia familiar y sexual. De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia, tan solo en 2021, “13,114 niñas y adolescentes fueron atendidas por violencia familiar, 7,323 por violencia sexual; y 3,784 por violencia física”. No queremos que los 32 ataques con ácido a mujeres que se dieron entre entre el 2001 y 2021, queden impunes; o que se sigan solapando los delitos sexuales contra las mujeres en los lugares públicos. Queremos que se desmantelen las redes de criminales que publican fotos de mujeres contra su voluntad en chats junto con información de cómo manipularlas para abusar sexualmente de ellas. Queremos buendas condiciones laborales y mejores salarios; el reconocimiento del trabajo no remujerado en casa… Queremos ser libres y vivir.

La peor actitud ante todo esto es la de un hombre como nuestro presidente, que se hace la víctima de nuestras tragedias, de nuestras quejas, que no oye, y que se esconde detrás de sus enormes vayas, en su palacio.

* Lourdes Villanueva González es profesora de la Maestría en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Panamericana. Licenciadaen Comunicación y Maestra en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana. En World Youth Alliance Foundation fue directora de la oficina de América Latina y el Caribe y posteriormente, Social Media Consultant para HQ en Nueva York. Es socia fundadora de Saxum Media y CEO de Wombat Accelerate. Twitter: @yuyisvg