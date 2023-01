Las 10 columnas más leídas en El Economista en 2022

Los artículos publicados en la sección Opinión de El Economista están entre los favoritos de nuestros lectores. El presidente López Obrador dominó entre los temas abordados, pero también generaron interés los artículos y opiniones sobre la venta de Banamex, la economía o los grandes proyectos de infraestructura del Gobierno federal.

A continuación, te presentamos el recuento de lo más leído en la sección Opinión en 2022.

1. ¿Por qué Citi vende Banamex?

Por Luis Miguel González

En su columna, publicada en enero, nuestro Director General Editorial nos explica las razones por las cuales Citi puso a la venta Banamex. Al exterior de Estados Unidos, México es el país con más presencia de este grupo financiero. Las utilidades promedio anuales de Citigroup a nivel nacional, fueron superiores a los 2,000 millones de dólares.

A pesar de obtener altas utilidades, Citibanamex perdió terreno en el mercado mexicano y también en el portafolio global de negocios. Además, algunas decisiones tomadas desde el gobierno federal pudieron haber afectado. Por ejemplo: poner tope a las comisiones de las Afores y mayor regulación en el negocio bancario.

2. Es hora de investigar al presidente por violar la privacidad de Loret de Mola

Por José Soto Galindo

El 7 de abril, durante su conferencia matutina, el Presidente López Obrador exhibió una factura a favor del periodista Carlos Loret de Mola. En ella se revelan información privada y datos patrimoniales. En pocas palabras, AMLO violó los derechos relacionados con la vida privada.

Anteriormente, en febrero, en otra “mañanera”, fue publicada información apócrifa acerca de los ingresos de Loret. Con base en esto, el Presidente demuestra que viola la privacidad y la información personal de cualquier ciudadano, por razones políticas.

3. Adiós a los ahorros de pensionados del IMSS

Por Marielena Vega

Los trabajadores afiliados al IMSS, que estaban registrados bajo el régimen 73, son los que no tienen afore (fondos para el retiro). Para muchos de ellos, haber cotizado más de 1,000 semanas no fue suficiente para acceder a su pensión. Las personas que no alcanzaron el tiempo suficiente cotizando deberán trabajar un año más. Sin embargo, para un gran porcentaje de ellos, por su edad y estado de salud, regresar al mercado laboral resulta imposible.

Los trámites que deben seguir, con el fin de recuperar su fondo de pensión, pueden tardar más de ocho meses. Es indispensable que se identifiquen y que las autoridades definan sí alcanzan o no con las semanas cotizadas. Después podrán saber si se hacen acreedores de una pensión.

4. No miren arriba: México salió del Top 15 de las grandes economías

Por Luis Miguel González

Esta columna fue publicada en enero de 2022 y hace referencia al 2021. A lo largo de ese año, México dejó de ser una de las 15 grandes economías del mundo. A pesar de lo relevante del hecho, se le dio poca difusión. El valor total de los bienes y servicios que produjo la economía mexicana en 2021 equivale a 1.04 billones de dólares, de acuerdo con datos del Banco Mundial, esta cifra es menor a la que teníamos en 2015, entonces el PIB mexicano fue 1.17 billones de dólares.

En los últimos cinco años, Indonesia superó a México, a pesar de que no tiene ingresos por petróleo o turismo equivalentes a los de nuestro país. En este lustro, además de la afectación por el Covid-19, también repercutireron las decisiones de la llamada 4T.

5. Los precios del maíz se desploman

Por Alfonso García Araneda

A mediados del 2022 y como consecuencia de la invasión rusa a Ucrania, el precio del maíz se desplomó. Después de meses con alzas sostenidas, los precios a nivel internacional fueron cayendo. Por citar un ejemplo, para los productores de maíz de Sinaloa, quienes usan el precio del maíz que cotiza en la Bolsa de Futuros de Chicago, pasaron de observar la tonelada en 320.26 dólares, a 286.21 dólares.

Por otro lado, los costos de producción no disminuyeron; el precio del gas natural se incrementó. El panorama se antoja muy complicado, ya que significa mayores costos para los productores con menores ingresos.

6. AMLO no violó la privacidad de Loret de Mola

Por José Soto Galindo

Esta columna se relaciona con la que ocupa el lugar número dos de nuestro conteo: divulgación de datos personales de Carlos Loret de Mola, durante la conferencia mañanera del Presidente. Es innegable que López Obrador cometió un agravio contra de un periodista, en uno de los países más peligrosos para ejercer esta profesión.

De acuerdo a lo que AMLO dijo, los datos de Loret no fueron proporcionados por el SAT. Ante ello, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) no podrá comprobar el origen ni la veracidad de los datos y tendrá que determinar que no hubo violación a la ley.

7. 2024, retomar el Aeropuerto en Texcoco

Por Gabriel Quadri de la Torre

En opinión de nuestro columnista, el Aeropuerto Felipe Ángeles es mediocre, corriente, periférico y marginal. Y no resolverá el problema de saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). En cambio, el Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco (NAIM) sería un hub internacional que competiría con Miami o Panamá. Además, su ubicación fue elegida tras 20 años de estudios y llevaba 35% de avance. Santa Lucía o Felipe Ángeles (AIFA) fue producto de una ocurrencia del Presidente López Obrador.

Reanudar el NAIM en Texcoco será prioridad para el próximo gobierno de salvación y reconstrucción nacional. Y el AIFA quedará abandonado o destinado a ser sólo de carga.

8. Adiós a López-Dóriga

Por Fausto Pretelin Muñoz de Cote

Juan López-Dóriga, embajador de España en México concluyó su periodo. A lo largo de su estancia, fueron reiterados los ataques del Presidente Andrés Manuel López Obrador contra España. El trabajo del embajador ayudó a que la relación bilateral no se deteriorara, pero AMLO la puso “en pausa”. Ese término no existe en la diplomacia internacional.

Para nuestro presidente, la política exterior sólo sirve para distraer. Al inventarse enemigos las emociones emergen.

9. Las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania

Por Jason Furman

La invasión rusa a Ucrania es una tragedia humanitaria para ambos países. Además, ha traído graves consecuencias económicas alrededor del mundo. Los precios de los energéticos han aumentado, el gas natural casi un 70%. Por otro lado, dentro de Rusia, las sanciones que han implementado los países de Occidente, no han afectado de manera significativa. Los rusos tienen un superávit de cuenta corriente.

La afectación de esta guerra a nivel global, en el mediano plazo dependerá de las decisiones que se adopten. La incertidumbre nunca es positiva para la economía.

10. AIFA y Dos Bocas: más fracasos de la 4T

Por Soraya Pérez

Diferentes estudios de factibilidad arrojaron que la mejor opción para un nuevo aeropuerto capitalino era Texcoco. A pesar de ello, el Presidente López Obrador ordenó construir el Felipe Ángeles. Y por decreto, envió 11 operaciones por hora, del AICM hacia el AIFA.

Los costos del AIFA se clasificaron por cinco años, con el fin de que nadie pudiera conocer la información completa. Con base en la poca información publicada, se sabe que costó 120,000 millones de pesos, a lo que hay que sumar el costo de cancelación del NAICM por 332,000 millones de pesos. Las obras más representativas de este sexenio son un fracaso Tal como el AIFA, la refinería de Dos Bocas no es un proyecto que esté recuperando su inversión.

