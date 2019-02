Lo que bien comienza, bien acaba.

Los dueños del balón

En los últimos días, he recibido varias preguntas sobre qué tanto podría afectar la situación personal de Jeff Bezos, CEO de Amazon a la empresa. Mi punto de vista es que muy poco. Tristemente, los divorcios y otros temas complicados personales son cada vez más comunes en el mundo. Investigaciones documentadas demuestran incluso que los grandes ejecutivos de empresas observan tasas de divorcio mayores al promedio de otras actividades profesionales. Pero como hemos comentado antes, la opinión más importante es la que puedan tener finalmente los inversionistas internacionales (“los dueños del balón”). La presente nota comparte opiniones de estrategas internacionales en el mismo sentido.

El consenso de analistas asigna ahora un precio objetivo para Amazon en los próximos 12 meses de 2,121.19 dólares, equivalente a un avance de 33 por ciento. No obstante, existen varios precios objetivos sobre 2,300 dólares (44.15 por ciento). De 37 analistas que la cubren, 36 (97%) tienen una opinión de Compra Fuerte. Amazon forma parte de nuestro fondo SNX.

Los inversionistas no están preocupados por la vida privada de bezos

A los inversionistas de Wall Street les puede gustar hablar de rumores de fusiones y otros idilios corporativos. Pero la vida privada del CEO de Amazon, Jeff Bezos, no es motivo de preocupación para ellos. Los expertos que siguen las acciones de Amazon dijeron que no están preocupados por la disputa entre Bezos y el National Enquirer (AMI), incluso después de que Bezos acusara al jefe de AMI, el editor del periódico, de un intento de “extorsión y chantaje” por supuestamente amenazar con lanzar fotos comprometedoras de él. AMI sostiene que cree que actuó legalmente. Las acciones de Amazon bajaron 5% desde que Bezos tuiteó sobre su inminente divorcio de su esposa Mackenzie hace un mes. No obstante, gran parte de eso se debe sobre todo al hecho de que los inversores están nerviosos por la desaceleración del crecimiento de las ventas y los planes de Amazon de gastar más en nuevas inversiones.

Bezos lleva años siendo exitoso lidiando con varios temas

No hay razón para que la perspectiva a mayor plazo de la exitosa empresa Amazon genere pánico por temores de que Bezos tenga “demasiado en su plato” (profesional y personal). Analistas recuerdan la gran cantidad de actividades y ocupaciones que han caracterizado a Bezos durante la última década, además de Amazon, sin afectar la empresa. “Bezos es un individuo que tiene la capacidad de trabajar en múltiples frentes al mismo tiempo. No se distrae fácilmente”, dijo Tom Forte, analista de D.A. Davidson. Forte es el analista de Amazon más optimista en Wall Street, con un precio objetivo de 2,450 dólares (+50% de alza). “Observé su capacidad para avanzar simultáneamente en Amazon, ser dueño del Washington Post y desarrollar Blue Origin (empresa aeronáutica) desde cero”. Norm Conley, CEO de JAG Capital Management, prestigiado fondo de inversión, aseguró que Bezos seguirá haciendo un trabajo fenomenal en la gestión de Amazon sin dejar de tener defectos en su vida privada. “Bezos es un genio. Puede que sea el mejor líder empresarial de nuestro tiempo, pero también es un ser humano. No voy a vender las acciones”, dijo Conley. Conley agregó que en el muy probable caso extremo de que Bezos tuviera que dimitir por alguna razón, estaría seguro de tener un Andy Jassy, el CEO de la lucrativa división de hospedaje en la nube Amazon Web Services de Amazon, tomando el control de toda la compañía. Scott Devitt, analista de Stifel, que tiene un precio objetivo de 2,300 dólares, coincide en que el drama con el Enquirer es un “no evento” para los accionistas. Devitt comentó que duda que a los inversionistas realmente les preocupe con quién Bezos está saliendo, sin importar lo que diga la gente en Twitter sobre su vida amorosa. Los fanáticos leales seguirán comprando en la aplicación de Amazon y en Whole Foods y verán sus programas favoritos en Prime Video.

