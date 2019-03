Apenas si el Ejecutivo federal remitiera al Senado de la República la terna de aspirantes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, representantes de organismos no gubernamentales, académicos y líderes empresariales se pronunciaron sobre las candidatas.

Con un llamado para que el Senado de la República tome en cuenta las virtudes de integridad, inteligencia y compromiso de Loretta Ortiz Ahlf, un grupo de destacadas mujeres hizo un público respaldo a la especialista en derechos humanos para que sea ella quien asuma el cargo de ministra de la SCJN.

“Hemos revisado sus perfiles”, dice una carta entregada el 26 de febrero en las oficinas de la Comisión de Justicia de la Cámara Alta, “y consideramos, sin lugar a dudas, que Loretta Ortiz Ahlf tiene la trayectoria más destacada y es la persona más adecuada para la responsabilidad (...) Deseamos que el Senado tome en cuenta las virtudes de integridad, inteligencia y compromiso que caracterizan su desempeño”. El colectivo de mujeres que rubricaron esa expresión pública de respaldo está encabezado por Elena Poniatowska, Bertha Maldonado, Chaneca, Carmen Gaitán Rojo, Marta Lamas, Cecilia Soto, Marta Acevedo y María Teresa Priego.

Lejana, la posibilidad de que la terna —que incluye a las magistradas Yasmín Esquivel Mossa y Celia Maya— sea rechazada. La presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de la CDMX (TJACDMX) también ha concitado variadas expresiones, pero en contra, que se han incrementado —en amplitud y belicosidad— tras de su comparecencia ante la Comisión de Justicia, el pasado lunes 4. Su deslinde de posturas pasadas, su vinculación con personajes políticos en las últimas dos administraciones capitalinas, pero sobre todo su pronunciamiento a favor de la vida y la revisión de conceder la adopción a parejas del mismo sexo recrudecieron los cuestionamientos a la nominación.

Sin más amparo que su carrera judicial, Celia Maya espera la decisión, aunque la bancada de Morena en el Senado se inclinaría por Esquivel Mossa, cuya postulación habría sido impulsada por el canciller Marcelo Ebrard, aunque un sector minoritario se inclinaría por Ortiz Ahlf, quien contaría con el respaldo de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Además de los señalamientos por un presunto conflicto de interés, la presidenta del TJACDMX tuvo que hacer frente a cuestionamientos por supuesto influyentismo e invasión de funciones, emanados por sus compañeros magistrados. Allí está, por ejemplo, la designación de Estela Fuentes Jiménez como presidenta de la Primera Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas a pesar de que el artículo 37 de la ley Orgánica del Tribunal señala que ese tipo de nombramientos corresponde al jefe de Gobierno, con la ratificación del Congreso local.

Si fuera electa ministra de la SCJN, Esquivel Mossa dejaría pendientes al menos tres demandas y juicios de amparo de magistrados o exmagistrados en contra del tribunal. En un caso, en el amparo 1852/2016, del juzgado noveno de distrito en materia administrativa, el magistrado ganó el juicio para efectos de que fuera reinstalado, después de haber sido, de acuerdo con la resolución del propio amparo, ilegalmente separado de su cargo. Sin embargo, por disposición de usted se le ha negado la reinstalación con varias dilaciones, no acatando así la resolución del amparo, se indica.

En otro caso, en el amparo 2237/2014 llevado en el juzgado décimo cuarto de distrito en materia administrativa y en el décimo sexto Tribunal Colegiado, la magistrada ganó el juicio para efecto de ser ratificada, tras la negativa de la presidenta. En septiembre del 2018, el Congreso de la Ciudad de México procedió a confirmar su nombramiento. En ambos casos, Esquivel Mossa negó la reinstalación.

En el otro caso, un magistrado se retiró del tribunal solicitando una pensión que le ha sido otorgada por disposición legal a otros magistrados. Al habérsele negado ilegalmente, el magistrado interpuso demanda de amparo, la cual ganó en primera instancia en el juicio de amparo 512/2018 en el Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad. Sin embargo, contra esa resolución del juez de amparo favorable al magistrado, la presidenta del tribunal interpuso un recurso de revisión para que le sea negada la pensión.

EFECTOS SECUNDARIOS

DEFENSAS. Pronto comenzará el proceso de designación de los representantes consulares del gobierno morenista en Estados Unidos. La cancillería ha optado por personal del Servicio Profesional. Allí está, de arranque, la nominación de Reyna Torres, propuesta como cónsul general en Chicago. Como responsable de Protección a Mexicanos en el Exterior, la diplomática de carrera encabezó la cruzada que trajo de vuelta a los connacionales que fueron afectados por el ataque terrorista en Egipto, en el 2015, y promovió un mecanismo para incentivar el retorno de los dreamers a México.

¿AUSTERIDADES? El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, expresó sus reservas respecto de la iniciativa presentada por los líderes de Morena en la Cámara de Diputados, Tatiana Clouthier y Mario Delgado, para modificar la legislación vigente y recortar el presupuesto que reciben los partidos políticos. “Estoy convencido de que el financiamiento público es una buena apuesta; ha permitido generar mejores condiciones de equidad en la competencia y autonomía a los partidos, frente a los intereses que están detrás del financiamiento privado”, sentenció el abogado, “pero también me queda claro que es un monto que ha crecido exponencialmente (...) Siempre es pertinente una discusión, a propósito de la racionalización del gasto, del financiamiento de la política, pero eso tiene que hacerse bajo una premisa, y es la única invitación, no es un asunto de porcentajes. Hay que hacer un análisis muy puntual de cuáles son las necesidades de gasto de los partidos políticos para que el cerrar la llave, no colocarlos en una condición de tener que buscar recursos donde no queremos que los busquen”.