Buenos días, buenas tardes, buenas noches, siempre un placer saludarte. Hoy si me lo permites, le voy a dedicar varias líneas de pensamiento a China. Como sabes, el mundo se nutre y respira de la demanda china y es casi un hecho que siempre la damos por presente y en aumento.

En esta ocasión me parece que tenemos que pensar en una pausa, este titán del consumo porque es el diseño temporal, esto significa que temporalmente China debe reestructurar muchas cosas que se les han salido de control a los que mandan en la cumbre del gobierno.

China estratégicamente definió pilares de crecimiento para el futuro, y para lograr conectar esa estrategia con acciones fueron permisivos en el desarrollo de dichas elecciones estratégicas, te podrás imaginar que si avanzar en inteligencia artificial era una de esas elecciones estratégicas, la velocidad de los desarrollos es mayor a la capacidad de la burocracia y reguladores, cosa que ha creado senderos de sombra que el gobierno simplemente no va a tolerar más.

Pekín debe tener el control total, y nadie en China es más grande que el Partido Comunista, esta condición prepara un escenario de ajustes que dejará a China temporalmente en una desaceleración en múltiples sentidos.

El año entrante será uno de mucha importancia para el sr. Xi, quien revigorizará su control total de partido y nación, lógicamente esto no se logra si hay zonas de crecimiento a la sombra de lo que es aceptable o no según la línea de mando.

Mira como ejemplo lo que sucede con las criptomonedas. China básicamente ha prohibido la minería y el transaccionar con algunas de ellas y esto no es porque China no tenga una estrategia cripto, de hecho la tiene, pero es una estrategia que está ligada a los controles y ajustes del gobierno, así que en paralelo todo lo que ha crecido más allá de la estricta regulación será detenido y ajustado.

En medio de esta purga/limpia interna que no es solo política sino también económica, el capitalismo chino se debe re etiquetar como más equilibrado e inclusivo. China no quiere tener polarización drástica en su tejido social, y de ahí el presente acomodo.

China en una zona de pausa no es nada en el largo plazo, pero es todo en el corto plazo, los mercados tienen la memoria y paciencia de un Tik-Tok, así que si no sucede en ese espacio diminuto, se castiga el corto plazo y de momento China parece que no solo afectará al comercio mundial por su detenimiento en el consumo, también lo hará por la baja en el aporte de bienes manufacturados, mismos que harán falta en el mundo complicando de sobremanera, una cadena de suministro que simplemente perdió el justo a tiempo y no tiene como sincronizarse.

La transportación marítima sigue siendo un problema y los shocks de consumo nos elevan en tensiones inflacionarias muy complicadas de controlar.

En medio de todo lo presente, el tema energético, el mundo en teoría quiere irse a energías limpias en el futuro no muy lejano, sin embargo para llegar ahí hay que seguir usando combustibles fósiles y de momento estamos desacoplados y en manos del cartel petrolero + Rusia.

El abasto de energético está siendo escatimado y la industria como tal carece de capacidad de respuesta. Simplemente no hay quien invierta en el espacio energético fósil y esta situación de uso creciente y aporte limitado nos tendrá con precios altos en los energéticos más tiempo de lo que pensamos.

El gas natural simplemente se puso parabólico, y el hemisferio norte aun no entra, ni cerca de estar, en la zona de consumo intenso que obliga el invierno, ahí nos veremos muy seguramente con precios aún peores.

Los elevados costos energéticos derraman alzas implícitas en múltiples productos, te recomiendo ampliamente que revises con detalle el costo de insumos agrícolas, y con esto doy el cierre dedicado a lo nuestro en el tema agro industrial.

El campo sin duda goza de buenos precios en granos y oleaginosas, sin embargo estos precios altos no garantizan rentabilidad una vez que los costos han levantado más allá de lo rentable y las escaladas no terminan aun.

Mientras la bonanza de precios actual permite visualmente mejoras en los ingresos del campo, las labores de cosecha se multiplican en Estados Unidos, aún es temprano para definir los rendimientos agrícolas, las notas del campo muestran rendimientos consistentes con la expectativa con lo que una desviación productiva parece que no será la nota, habrá que esperar aún, y mientras el hemisferio norte cosecha, el hemisferio sur siembra, es crítico ver lo que haga Brasil, que en términos de capacidades intentará hilar una cosecha absolutamente récord si el clima permite, y ahí estamos con la moneda en el aire.

Date cuenta cómo todo depende de un par de cosas críticas. Clima y China, en oscilación a estos factores decidiremos si hay mucho o poco, y si miras lo que esto implica, seguro estoy que sientes algo de incertidumbre pues estos temas están absolutamente fuera de nuestra capacidad de influencia, por ello como siempre, remato invitándote a que no vivas deshojando la margarita y administres quirúrgicamente tus riesgos.

