Steven Levitsky y Daniel Ziblatt refieren en su libro “Cómo mueren las democracias” que la muerte de las actuales democracias es un proceso diáfano, imperceptible por la ciudadanía y sobre todo paciente, pues es capaz de minar las instituciones, destruir las libertades y menoscabar los contrapesos en un proceso que aparece como democrático. Curiosamente, refieren los autores, “el retroceso democrático empieza en las urnas”.

Sin lugar a equívocos las democracias contemporáneas están en jaque. Hemos presenciado en los últimos años el ascenso al poder de personajes que, enarbolando los valores democráticos en campaña, cuando forman gobierno se convierten en los primeros en denostar los contrapesos, las libertades y sobre todo a la oposición que piense diferente a ellos. Baste recordar algunos ejemplos internacionales como lo son el presidente Donald Trump o el presidente Bolsonaro. Pero este no es el único efecto de la agonía democrática.

Hoy, la lucha política se ha transformado en una guerra de desinformación y polarización siendo ambas las que despedazan las normas democráticas. La guerra de los llamados bots para la difusión de ello es determinante. Ya en el 2019 se identificaban entre 23 y 30 millones de cuentas de Twitter destinadas a generar desinformación y a participar en la difusión de noticias falsas. Los datos son escalofriantes cuando cerca del 70% de los latinoamericanos no saben distinguir entre una fake news y una noticia real en términos del estudio presentado por la compañía global de ciberseguridad Kaspersky. En ese sentido, el llamado a la contienda electoral hoy se muestra como un llamado a aprovechar estos números.

Nuestro país no está exento de ello. El proceso electoral que iniciamos hace unos días y que renovará a cientos de cargos de representación popular en todo el territorio, evidenciarán la fragilidad de un sistema electoral que no ha sido capaz de fortalecer al principal insumo de la democracia que es el ciudadano. La polarización y la desinformación auspiciada por el titular del Ejecutivo no contribuyen a la sana contienda. La denostación constante a las autoridades electorales y sobre todo la construcción de noticias falsas debilitan a diario a nuestra democracia y al proceso electoral que estamos enfrentando. Baste recordar que en términos del estudio hecho por verificadosmx el 66% de lo referido en una mañanera tiene connotaciones de falsedad.

La epidemia de la desinformación está en nuestras puertas, en nuestros correos electrónicos, en nuestras redes sociales y en nuestros servicios de mensajería instantánea. Las llamadas tropas cibernéticas (cyber troops) compuestas por los llamados haters, hackers, trolls y bots serán utilizados por los diversos partidos políticos para desprestigiar, difamar, calumniar y promover la destrucción de los diversos adversarios políticos y ahogar las opiniones disidentes. Todo ello estará al alcance de la mano del lector tratando de incidir significativamente en la percepción que tenga de la arena política. El trabajo para el Tribunal Electoral será determinante para saber cómo incidirá toda esta desinformación en el proceso electoral y en su caso presenciaremos si el mismo tribunal es capaz de dilucidar los límites de la libertad de expresión ante un tsunami claramente desinformativo.

Todo lo anterior nos obliga a preguntarnos si estamos presenciando la agonía de nuestra incipiente democracia mexicana. Una democracia aún frágil y que muestra signos de resquebrajamiento. El lector coincidirá conmigo que sería arriesgado afirmarlo o negarlo, pero sin lugar a dudas compartirá que estamos en presencia de elementos clave que propician la posible muerte de la democracia. Depende de nosotros aniquilarla o rescatarla pues dejarla en manos de algún autócrata permitirá que, en términos de Levitsky y Ziblatt, “la vaya destripando hasta dejarla sin contenido”.

*Guillermo A. Tenorio Cueto es doctor en Derecho. Autor, coautor y coordinador de 15 libros en materia de libertades informativas. Actualmente es director de la licenciatura en Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana. Es integrante del Sistema Nacional del investigadores de México. Preside la Asociación Cooperación Iberoamericana de Transparencia y Acceso a la Información.