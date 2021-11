Muchas de las declaraciones de los líderes de los países desarrollados en la cumbre COP26 en Glasgow están en desacuerdo con sus políticas climáticas reales y con lo que dicen en otros entornos. En última instancia, su estrategia miope no beneficia a nadie, incluidos los poderosos intereses corporativos a cuyos intereses financieros inmediatos sirve.

NUEVA DELHI - Muchas personas en todo el mundo ya consideran la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) en Glasgow una decepción. Eso es un eufemismo masivo. Los líderes mundiales, especialmente en el mundo desarrollado, aún no comprenden la gravedad del desafío climático. Aunque reconocen su gravedad y urgencia en sus discursos, en su mayoría persiguen intereses nacionales a corto plazo y hacen compromisos de emisiones “netas cero” convenientemente distantes sin compromisos claros e inmediatos para actuar.

Para empeorar las cosas, las declaraciones de muchos líderes de países ricos en Glasgow están en desacuerdo con sus estrategias climáticas reales y con lo que dicen en otros entornos. Entonces, mientras los líderes del G7 en la cumbre emitían compromisos ecológicos decepcionantes durante varias décadas en el futuro, también ocupaban parte de su tiempo permitiendo y permitiendo más inversiones en combustibles fósiles que generarán producción adicional y emisiones de gases de efecto invernadero a mediano plazo.

Por ejemplo, ¿podría el verdadero gobierno de Estados Unidos ponerse de pie y declararse? En su reciente discurso en Glasgow, el presidente Joe Biden dijo que "como vemos la volatilidad actual en los precios de la energía, en lugar de presentarla como una razón para retroceder en nuestros objetivos de energía limpia, debemos verla como un llamado a la acción". De hecho, dijo que "los altos precios de la energía solo refuerzan la necesidad urgente de diversificar las fuentes, duplicar el despliegue de energía limpia y adaptar nuevas y prometedoras tecnologías de energía limpia".

Pero sólo tres días después, la administración Biden afirmó que la OPEP+ está poniendo en peligro la recuperación económica mundial al no aumentar la producción de petróleo. Incluso advirtió que Estados Unidos está dispuesto a utilizar "todas las herramientas" necesarias, como liberar parte de sus reservas estratégicas, para reducir los precios de los combustibles.

Este es uno de los ejemplos recientes más flagrantes de hipocresía climática por parte de un líder de un país desarrollado, pero de ninguna manera es el único. Y la duplicidad se extiende a los procedimientos de la COP26 en sí, donde los negociadores de los países en desarrollo aparentemente están descubriendo que las posiciones de las economías avanzadas en las reuniones a puerta cerrada son bastante diferentes de sus posturas públicas.

Los países ricos, que son responsables de la mayor parte de las emisiones mundiales de dióxido de carbono hasta la fecha, están titubeando sobre los compromisos de largo alcance para proporcionar financiamiento climático a los países en desarrollo. También se resisten a una definición operativa propuesta que les impediría manipular lo que se considera financiamiento climático. Y todavía tratan la adaptación al cambio climático como una corriente separada y se niegan a proporcionar financiamiento para evitar, minimizar y abordar las pérdidas y los daños asociados con el cambio climático en los países más afectados.

Las promesas declaradas por la COP26 también revelan el doble rasero del mundo desarrollado. Un grupo de 20 países, incluido Estados Unidos, se comprometió a poner fin al financiamiento público de proyectos de combustibles fósiles "incesantes", incluidos los que funcionan con carbón, para fines del 2022. Pero la prohibición se aplica solo a proyectos internacionales, no nacionales. Significativamente, Estados Unidos y varios otros signatarios se negaron a unirse a los 23 países que se comprometieron por separado a detener los nuevos proyectos de energía de carbón dentro de sus fronteras y eliminar gradualmente la infraestructura de carbón existente.

Pero incluso si las promesas en Glasgow hubieran sido más sólidas, los gobiernos de los países ricos, en particular, enfrentan un gran problema de credibilidad. Anteriormente han hecho demasiadas promesas climáticas vacías, socavando los intereses de los países en desarrollo que han contribuido poco al cambio climático. Las economías avanzadas han asumido compromisos de reducción de emisiones que no han cumplido y han renegado de sus garantías a los países en desarrollo con respecto no solo al financiamiento climático sino también a la transferencia de tecnología.

El compromiso de financiamiento climático cumple ya 12 años. En la COP15, en Copenhague, las economías avanzadas prometieron proporcionar 100,000 millones de dólares por año al mundo en desarrollo, y el acuerdo climático de París de 2015 dejó en claro que todos los países en desarrollo serían elegibles para tal financiamiento. Esta cantidad es trivial en relación con la necesidad de los países en desarrollo, que es de billones de dólares, y también en comparación con las enormes sumas que los países ricos han gastado en apoyo fiscal y monetario para sus economías durante la pandemia de Covid-19.

Pero el mundo desarrollado no ha cumplido ni siquiera esta promesa relativamente modesta. En 2019, el financiamiento climático total canalizado a los países en desarrollo fue de menos de 80,000 millones de dólares; el monto promedio cada año desde 2013 fue de solo 67,000 millones. Y esta cifra exageró enormemente los flujos reales de los gobiernos de los países desarrollados, porque el financiamiento climático público bilateral (que debería haber sido proporcionado al mundo en desarrollo bajo el acuerdo de París) promedió menos de 27,000 millones de dólares por año. El resto provino de instituciones multilaterales, incluidos los bancos de desarrollo, y del financiamiento privado, cuya movilización los gobiernos de los países ricos buscaron atribuirse. En comparación con esta miserable suma, los subsidios globales a los combustibles fósiles ascendieron a un estimado de 555,000 millones de dólares al año entre 2017 y 2019.

Del mismo modo, las promesas de transferencia de tecnología ecológica del mundo rico se han convertido en meras declaraciones. Los gobiernos de los países desarrollados permitieron a las empresas nacionales aferrarse a los derechos de propiedad intelectual que bloquean la difusión de conocimientos críticos para la mitigación y adaptación climáticas. Cuando países como China e India han tratado de fomentar sus propias industrias de energía renovable, Estados Unidos, en particular, ha presentado quejas ante la Organización Mundial del Comercio.

Esta estrategia miope no beneficia en última instancia a nadie, incluidas las empresas cuyos intereses financieros inmediatos sirve, porque acelera la destrucción del planeta y la venganza de la naturaleza contra lo que ahora parece ser una humanidad terminalmente estúpida. Las marchas de estudiantes y activistas en Glasgow contra este enfoque miope son importantes, pero no están lo suficientemente cerca como para obligar a los gobiernos a cambiar de rumbo.

El problema es que los poderosos intereses corporativos están claramente entrelazados con el liderazgo político. Las personas de todo el mundo, y especialmente en el Norte Global, deben volverse mucho más vociferantes al insistir en una acción climática significativa y un cambio real en la estrategia económica que resuene más allá de las fronteras nacionales. Solo eso puede poner fin a la hipocresía verde del mundo rico y salvarnos a todos.

Jayati Ghosh, secretaria ejecutiva de International Development Economics Associates, es profesora de economía en la Universidad de Massachusetts Amherst y miembro de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional.

