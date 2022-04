Desde la invasión rusa de Ucrania, la contienda por la presidencia francesa se ha reducido a una carrera entre solo dos candidatos: el presidente Emmanuel Macron y la líder de extrema derecha Marine Le Pen. Otro contendiente de extrema derecha, Éric Zemmour, y el tradicional candidato de centroderecha se han sumado a la izquierda en el desierto político.

PARÍS – La guerra de Vladimir Putin contra Ucrania ha tenido un fuerte impacto en la campaña presidencial francesa. Antes de la invasión rusa, había tres partidarios de Putin entre los principales candidatos: Jean-Luc Mélenchon de extrema izquierda y los contendientes de extrema derecha Marine Le Pen y Éric Zemmour.

Si bien Le Pen se enorgulleció de organizar sesiones fotográficas con Putin (en 2017), aprobó su anexión de Crimea y presidió un partido que recibió préstamos de bancos rusos, Zemmour expresó su admiración por Putin, a quien describió como un “patriota”. Y Mélenchon, por su parte, ha abogado durante mucho tiempo por una salida francesa de la OTAN, lo que refleja su antiamericanismo y afinidad por la izquierda latinoamericana de Fidel Castro y Hugo Chávez. Los tres candidatos insistieron con confianza en que Putin no invadiría Ucrania.

Aunque Putin tomó a los tres candidatos por sorpresa, Zemmour ha sido el único que ha pagado un precio político hasta el momento. Le Pen inmediatamente denunció la invasión y reorientó su campaña para enfocarse en temas de bolsillo como el aumento repentino de los precios de la energía. La respuesta de Mélenchon ha sido más confusa: mientras saluda el heroísmo de los ucranianos, se resiste a enviarles armas. Al igual que con Le Pen, su campaña se centra principalmente en cuestiones sociales internas y ha estado evitando hablar de la guerra siempre que ha sido posible.

Por el contrario, toda la campaña de Zemmour se ha centrado en evitar a los inmigrantes, lo que ha dificultado la adaptación al inicio de la guerra. Ha expresado reservas sobre la bienvenida a los refugiados ucranianos, y sin nada específico que decir sobre el aumento de los precios de la energía, su candidatura parece cada vez más irrelevante. Ahora está muy por detrás de Le Pen, a quien anteriormente esperaba desafiar por la preeminencia en la extrema derecha. En la recta final de la campaña, los tres principales contendientes son el actual presidente Emmanuel Macron, con alrededor del 27%, seguido de Le Pen y Mélenchon, con alrededor del 23% y el 16%, respectivamente.

Entre los efectos más claros de la guerra está que la candidata de la derecha republicana tradicional, Valérie Pécresse, ha quedado fuera de la candidatura. Además de administrar mal su campaña, su candidatura se ha visto muy afectada por un cambio en el apoyo a Macron, quien no solo ha cosechado los beneficios políticos de la guerra de Ucrania, sino que también se ha apropiado de algunas de las propuestas políticas de Pécresse.

Pécresse ha respondido con enojo a su cambio de fortuna, acusando a Macron de “falsificar” su programa. Pero el problema para la derecha republicana no es solo que Macron esté eliminando a algunos de los partidarios de Pécresse. Es que ha adoptado sistemáticamente sus posiciones fundamentales, entre ellas la jubilación a los 65 años, requisitos laborales para los beneficiarios de la asistencia social y una reducción del impuesto de sucesiones. Esto equivale a una toma de control a gran escala del centro derecha francés. Si Macron es reelegido, presidirá un formidable partido de gran carpa, y los republicanos se quedarán con migajas, apretados entre una extrema derecha resurgente y un partido gobernante que intenta devorarlos.

El objetivo de Macron es claro. No quiere correr la misma suerte que Valéry Giscard d’Estaing, cuya presidencia de siete años no dejó rastro en la vida política francesa. Al igual que Charles de Gaulle tras su regreso al poder en 1958, Macron quiere reconstruir la derecha desde cero.

El cálculo es sencillo. En total, la derecha francesa domina alrededor del 75% del electorado, incluidos los partidarios del propio partido de Macron, La République en Marche. Dentro de esta amplia cohorte, hay espacio para dos grandes fuerzas: la extrema derecha, que representa el 30-35% del electorado, y un frente único que comprende el resto de los votantes conservadores. Junto con Macron, este último bloque podría gobernar Francia durante bastante tiempo, haciéndose eco del legado del gaullismo y sus múltiples reencarnaciones tras la muerte de De Gaulle.

Suponiendo que la extrema derecha aproveche la oportunidad, podría recomponerse y convertirse en un poderoso bloque capaz de tomar el poder algún día. Así como De Gaulle obligó a la izquierda socialista y comunista bajo François Mitterrand, el juego de Macron para los conservadores tradicionales podría producir una consolidación de fuerzas a su derecha. La extrema derecha solo necesita posicionarse como la única alternativa al nuevo poder gaullista.

En cuanto a la izquierda, parece difícil desafiar esta realidad. Cualquiera que sea su autoridad moral en temas ecológicos o de justicia social, la izquierda está jugando un juego de suma cero desde una posición débil, contando con el apoyo de alrededor del 25% del electorado. Tampoco ha ayudado la guerra en Ucrania. La izquierda está dividida sobre la respuesta y el papel de Europa, Francia y la OTAN en ella. El candidato verde, Yannick Jadot, y la candidata socialista, la alcaldesa de París Anne Hidalgo, han acusado a Mélenchon de apoyar a los autócratas, aunque con poco efecto en su popularidad relativa.

Detrás de la línea divisoria de Ucrania, hay dos puntos de vista opuestos sobre cómo reconstituir la izquierda francesa. El primero es igualar el radicalismo de la extrema derecha, cuyo ascenso parece reflejar las demandas de un electorado que se siente traicionado por la corriente principal. El segundo afirma que la izquierda se ha vuelto repelente para la mayor parte de la sociedad precisamente porque ha perdido sus elementos moderados. Para volver al poder, debe apelar a votantes interesados en temas como la ecología pero recelosos del radicalismo. De hecho, ambos puntos de vista son ciertos; el problema de la izquierda es la ausencia de alguien capaz de producir la síntesis necesaria.

Gracias a Putin, ahora es casi seguro que Macron se enfrentará a Le Pen en la segunda ronda, como lo hizo en 2017. Las encuestas predicen que Macron ganará, pero con un margen mucho más ajustado que hace cinco años. Algunas encuestas sugieren que Le Pen podría recibir hasta el 47% de los votos en la segunda vuelta, un nivel de apoyo sin precedentes para un candidato francés de extrema derecha. El aumento de los precios de los combustibles ha impulsado la candidatura de Le Pen. Sin el compromiso de Macron con la prudencia fiscal, puede prometer recortes drásticos a los impuestos sobre los combustibles.

La guerra de Putin ha remodelado la carrera presidencial francesa. Incluso si el resultado parece claro, no parece menos claro que los efectos colaterales de la invasión rusa de Ucrania probablemente también compliquen la política en otras partes de Europa.

El autor

Presidente de la junta directiva de la Escuela de Economía de París, es el autor, más recientemente, de The Inglorious Years: The Collapse of the Industrial Order and the Rise of Digital Society.

Copyright: Project Syndicate 1995–2022

www.projectsyndicate.org